Un operaio è rimasto schiacciato ieri nel tardo pomeriggio a Misilmeri mentre stava riempiendo una cisterna d’acqua. Mentre si trovava sul cassone di un Fiat Iveco in contrada Scalambra l’uomo di 34 anni di Mussomeli e stato schiacciato dal mezzo che si è ribaltato forse per il troppo peso.

I sanitari del 118 lo hanno soccorso e trasportato in ospedale al Civico in codice rosso. La prognosi è riservata. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Cestello si ribalta, operaio illuminazione pubblica salvato dai vigili del fuoco

Un operaio che stava intervenendo per la manutenzione dell’illuminazione pubblica a Palermo è stato salvato dai vigili del fuoco. Il cestello sul quale era salito per lavorare in un palo dell’illuminazione in via dei Nebrodi per cause in corso di accertamento si è ribaltato.

Pare che un pistone si sia danneggiato. L’operaio è rimasto aggrappato al cestello in attesa dell’arrivo dei pompieri che sono riusciti a farlo scendere con l’autoscala. L’operaio è stato poi affidato ai sanitari del 118, ma le sue condizioni non sono gravi.

Amg, “Non è un nostro intervento”

In riferimento all’incidente avvenuto oggi in via dei Nebrodi, Amg Energia precisa “di non aver effettuato e di non aver in corso alcun intervento sugli impianti di pubblica illuminazione della strada. Né il mezzo il cui cestello si è ribaltato né l’operaio soccorso dai vigili del fuoco fanno capo alla società di via Tiro a Segno. L’azienda non ha alcun rapporto con la ditta che stava eseguendo l’attività”.

Travolti da un’auto mentre riparano la rete idrica, drammatico incidente sul lavoro

Pochi giorni fa Incidente sul lavoro a Cianciana, in provincia di Agrigento. Due operai del Comune, impegnati in lavori di riparazione della rete idrica lungo la strada provinciale 32 in contrada Quarto di Rocche, sono stati investiti da un’auto. Ad avere la peggio un 59enne originario di Alessandria della Rocca, trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo. L’uomo ha riportato ferite e fratture all’altezza del torace ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’altro operaio coinvolto è un 60enne di Cianciana, ricoverato all’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera per un trauma alla mano sinistra. La prognosi è di circa 30 giorni. Alla guida dell’auto, una Opel Astra, c’era un ambulante marocchino di 64 anni residente a Lucca Sicula. L’uomo si è subito fermato per prestare i primi soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cianciana che, oltre ad agevolare i soccorsi, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’Opel Astra è stata posta sotto sequestro. Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno portato l’auto a travolgere i due operai.