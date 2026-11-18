I giudici della corte di cassazione hanno respinto il ricorso e condannato un agricoltore di 48 anni residente della frazione di Grisì a Monreale a scontare una pena a 7 anni e 4 mesi di reclusione.

I fatti risalgono ad un periodo compreso tra il 2016 fino al mese di ottobre 2021 , quando la moglie di 43 anni, dopo anni di soprusi, maltrattamenti e violenze fisiche e sessuali di ogni genere, per salvaguardare la incolumità delle due figlie minorenni ha presentato denuncia contro il marito alla caserma dei carabinieri di Partinico. La donna è stata assistita dell’avvocato Giada Caputo.

L’uomo come emerso durante il processo costringeva la moglie a non uscire da casa da sola, a non frequentare amici a non lavorare e non proseguire negli studi. Numerosi gli episodi in cui il marito anche alla presenza di familiari, offendeva la donna definendola incapace di gestire una famiglia, di non sapere cucinare e non era in grado di lavare gli indumenti. La donna ha raccontato di essere stata picchiata in macchina con calci e pugni anche in presenza delle bambine che terrorizzate correvano a rifugiarsi a casa dei nonni materni. Dopo l’ennesima aggressione subita in macchina alla presenza della figlia più piccola che piangeva terrorizzata, la donna si rifugiava a casa dei genitori.

Anche le bimbe alla presenza dello psicologo sono state sentite che hanno confermato il racconto della madre che nel processo si è costituita parte civile.

“Con il giudizio della Cassazione – dice l’avvocato Giada Caputo – arriva la parola fine su una vicenda che ha condizionato non soltanto la mia assistita, ma anche le due bambine che per anni sono state seguite da un psicologa. Ritengo straordinario il coraggio della mia assistita che pur vivendo in un contesto estremamente piccolo come la frazione di Grisi ha dimostrato che ci si può ribellare a violenze e soprusi con grande dignità e a testa alta”.