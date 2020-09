Alle 12 ha votato il 6,41% il dato più basso in Italia

Sono aperti dalle 7 i seggi per le consultazioni elettorali di oggi e domani. Si vota per il Referendum costituzionale, le Suppletive del Senato, le Regionali e le Amministrative.

In Sicilia il voto oggi e domani riguarda, però,. solo Per il Referendum per il quale sono chiamati alle urne 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni in tutto il Paese. Le Amministrative si svolgeranno, invece, in 957 comuni, di cui 608 nelle regioni a statuto ordinario e 349 nelle regioni a statuto speciale ma ad eccezione della Sicilia, il totale degli elettori chiamati al voto è di 5.703.817 alle urne e 6.756 sezioni.

La Sicilia, invece, chiama al voto per le amministrative in 61 comuni dopo il rinvio delle elezioni il 4 e 5 ottobre, dunque fra due settimane e ci sarà anche un turno straordinario successivo per tre comuni sciolti per infiltrazione della criminalità organizzata e per i quali i termini per l’indizione delle elezioni scadevano dopo il votod el 4 e 5 ottobre e dunque vanno al rinnovo a fine novembre.

Oggi i seggi saranno aperti fino alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi seguiranno gli scrutini delle suppletive, del referendum e delle regionali. Dunque domani si conosceranno i risultati referendari mentre gli scrutini delle elezioni amministrative cominceranno alle ore 9 di martedì 22 settembre, ma, come detto, nonriguardano comuque la Sicilia.

Sembrano superati i problemi di reperimento di presidenti di seggio e scrutinatori dopo l’allarme scattato per la mole di certificati medici giunti per richiedere l’esonero, interpretati come paura dfi contagio ai seggi.

A Palermo sono tutti insediati regolarmente i 600 seggi elettorali per il Referendum. la percentuale di ‘assenti’ è nella media. Cinque presidenti avevano preannunciato l’assenza per motivi di salute e altri dieci non si sono presentati all’insediamento di ieri pomeriggio e sono stati, sostituiti da altrettanti cittadini aventi i requisiti e nominati dagli Uffici comunali.

L’affluenza alle urne per il referendum in Sicilia alle 12 è stata del 6,41. Il dato più basso in Italia anche perché nella regione non ci sono elezioni amministrative che saranno ad ottobre. Il dato lo ha fornito il ministero dell’Interno.