Non dà tregua l’ondata di calore di matrice nordafricana che sta stringendo la Sicilia in una morsa di fuoco e afa asfissiante. Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso il nuovo avviso numero 185, valido a partire dalla mezzanotte del 27 agosto 2026, confermando il prolungarsi di una situazione critica che continua a generare massima allerta in tutta l’Isola.

Temperature record e bollino rosso per le ondate di calore

Le previsioni meteo indicano massime in ulteriore aumento, con l’umidità nei bassi strati che scenderà fino al 20-40%, esasperando la sensazione di calore percepito. Il bollettino sulle ondate di calore parla chiaro:

Palermo: giovedì 27 agosto tocca il Livello 3 (bollino rosso) con ben 41 gradi percepiti. La situazione di emergenza per la salute persisterà anche venerdì 28 agosto (39 gradi percepiti, Livello 3).

Catania: giovedì si attesta sul Livello 2 (39 gradi percepiti), ma venerdì 28 agosto scatterà il Livello 3 con una colonnina di mercurio percepita che schizzerà a 41 gradi.

Messina: l’allerta resta elevata con un Livello 2 per giovedì (40 gradi percepiti) che si trasformerà in Livello 3 il giorno successivo.

Il Livello 3 indica condizioni di rischio estremo persistenti per tre o più giorni consecutivi, con la necessità di adottare immediati interventi di prevenzione per la popolazione fragile.

Rischio Incendi: anche Palermo ed Enna in fase di “Attenzione”

L’eccezionale stabilità atmosferica e le temperature elevate mantengono altissima la vulnerabilità del territorio sul fronte dei roghi. La Protezione Civile ha dichiarato i seguenti livelli di allerta per il 27 agosto:

Allerta Rosso: dichiarata per le province di Palermo ed Enna, dove la pericolosità è classificata come ALTA. In queste zone le condizioni vegetative e climatiche possono generare incendi di intensità molto elevata e a propagazione estremamente rapida. I sindaci sono già stati invitati ad attivare i Presidi Operativi e convocare i responsabili tecnici.

Fase di Preallerta (Colore Arancione): scatta per tutte le altre province siciliane (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani) dove la pericolosità è stimata come MEDIA, con potenziali fuochi a propagazione veloce.

Stop totale alle carrozze turistiche a Palermo

Proprio a causa di questa eccezionale ondata di calore, il Comune di Palermo ha adottato un provvedimento drastico e urgente per tutelare la salute degli animali. A seguito dell’allerta della Protezione Civile, il sindaco del capoluogo, Prof. Roberto Lagalla, ha firmato l’ordinanza sindacale n. 145 del 26 agosto 2026.Il provvedimento impone il divieto assoluto di circolazione per tutti i veicoli a trazione animale per l’intera giornata di giovedì 27 agosto 2026.

L’ordinanza, proposta dalla dirigente dell’Area Igiene e Salute D.ssa Marina Pennisi e condivisa dall’assessore Fabrizio Ferrandelli, stabilisce