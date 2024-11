“Renato Schifani si è inventato un’altra misura delle sue per contrastare il caro prezzi sui mezzi di trasporto per e dalla Sicilia: qualcosa che somiglia al treno del circo di Dumbo. Un treno low cost da Torino alla Sicilia per tornare a casa a Natale al costo di 29,90 euro per un posto a sedere, con fisioterapista incluso e poi lo ha chiamato “Sicilia Express” per un viaggio che dura 18 ore”. Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

Critiche alla gestione del caro voli

“Partirà da Torino il 21 dicembre e arriverà a Palermo con fermate a Novara, Milano, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Arezzo, Roma, Salerno, Messina, Milazzo, Cefalù e Bagheria, inclusi assaggi di specialità siciliane, esibizioni di artisti e racconti di influencer. Mancano solo ricchi premi e cotillon e il quadro sarebbe completo. Povero Presidente: non sa più cosa inventarsi per nascondere il fallimento suo e della sua giunta nella gestione del caro voli, ieri anche la comunicazione, propria nelle ore in cui veniva presentato il ‘trenino’, da parte di Aeroitalia che avrebbe abbandonato l’aeroporto di Comiso. Non serve ricorrere agli effetti speciali per distrarre i siciliani, a un Presidente non si chiede di essere un illusionista né un improvvisatore. Gli si chiede di governare con serietà e competenza. Altrimenti avremmo eletto il mago Silvan”, conclude.

Presentazione ufficiale del Sicilia Express

Il nuovo collegamento “Sicilia Express” di FS Treni Turistici Italiani (Gruppo FS) unisce in treno le città del Nord e Centro Italia con la Sicilia. All’evento di presentazione hanno partecipato l’Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani Luigi Cantamessa, l’Assessore Alessandro Aricò, l’Assessore Claudia Maria Terzi e l’Assessore Franco Lucente.

Obiettivi del progetto

Il Sicilia Express nasce in collaborazione con l’Assessorato Regionale dell’Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana con l’obiettivo di offrire un nuovo modo di viaggiare che coniuga il turismo lento, sostenibile e di qualità alla bellezza del viaggio in treno. Il collegamento sarà disponibile il 21 dicembre e il 5 gennaio per le festività natalizie.

Servizi e prezzi

Grazie alla collaborazione con la Regione Siciliana, il treno avrà prezzi competitivi con servizi che vanno dalle carrozze letto alle cuccette, fino agli scompartimenti con sei posti a sedere. L’esperienza a bordo sarà arricchita dalla presenza di personaggi noti, come Salvo Piparo, Claudio Casisa dei Soldi Spicci, lo stilista Alessandro Enriquez e diversi influencer, che racconteranno il viaggio verso la Sicilia.

Offerta enogastronomica

Il Sicilia Express avrà due carrozze ristorante dove saranno serviti prodotti tipici della tradizione enogastronomica siciliana. È possibile portare a bordo anche animali domestici.

Itinerario e orari di andata

Il treno partirà il 21 dicembre da Torino Porta Nuova alle 15:05 e arriverà a Messina alle 9:45 del giorno successivo, con fermate intermedie. Da Messina, il treno si dividerà in due sezioni, una per Palermo e una per Siracusa, con diverse fermate intermedie. Il ritorno è previsto per il 5 gennaio 2025 con partenza da Messina alle 18:50 e arrivo a Torino Porta Nuova alle 12:50 del giorno successivo.

