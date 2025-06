Due giornate di laboratori, talk, degustazioni e confronto aperto su cibo, cultura e innovazione: il 19 e 20 giugno Palermo ospita “Sicilia in Tavola – Tradizioni, sostenibilità e innovazione”, evento promosso dalla Regione Siciliana e organizzato dalla European Culture University (ECU) all’interno del programma Sicilia – Regione Europea della Gastronomia 2025.

Un appuntamento gratuito e aperto a tutti – studenti, cittadini, produttori, imprenditori, istituzioni – per riflettere sul futuro dell’agricoltura e dell’alimentazione, tra sostenibilità, intelligenza artificiale e valorizzazione del patrimonio agroalimentare dell’isola.

Tradizione e innovazione al centro

“La nostra agricoltura è un patrimonio identitario che il mondo ci invidia”, afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo, che parteciperà all’evento insieme al direttore generale Fulvio Bellomo. “Sicilia in Tavola non è solo un evento divulgativo: è uno spazio di confronto attivo per rilanciare la qualità e la sostenibilità delle nostre filiere, e avvicinare i giovani a un’agricoltura moderna, competitiva e consapevole”.

L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: educare, coinvolgere, ispirare. Si parlerà di dieta mediterranea, educazione alimentare, agricoltura digitale, filiera corta, ma anche di formazione specialistica, marketing territoriale e bandi europei. Un’occasione concreta per connettere sapere accademico, imprese e cittadini in un unico spazio.

“La sostenibilità non è un concetto astratto: è un percorso che parte dalla terra e arriva alla tavola”, spiega Francesco Panasci, direttore del progetto. “In questi due giorni daremo voce a chi ogni giorno costruisce il valore del nostro territorio”.

Il programma completo

L’appuntamento è presso l’Hotel Giardino Inglese di via Libertà a Palermo, dalle ore 16:30 alle 19:30, con un programma ricco di contenuti:

Mercoledì 19 giugno

Ore 17:00 – Saluti istituzionali

Ore 17:15 – Laboratori educativi su filiera e sostenibilità con Francesco Panasci, Gaetano Basile, Dario Matranga e docenti Universo Campus

Ore 17:45 – Talk “Noi siamo ciò che mangiamo”: dieta mediterranea, AI, km 0, scuola e cultura del cibo

Ore 18:15 – Degustazioni guidate di prodotti DOP/IGP siciliani

Ore 18:45 – Show-cooking con lo Chef Roberto Lombardo e il suo team: AperiSicilia e cucina d’eccellenza

Giovedì 20 giugno

Ore 17:00 – Conferenza scientifica su dieta mediterranea e cultura alimentare con Prof. Giuseppe Di Miceli (UNIPA – SAAF) e Prof. Salvatore La Bella (UNIPA)

Ore 17:30 – Talk su formazione e professioni agroalimentari con Francesco Panasci e Dario Matranga

Ore 18:00 – Workshop su marketing, packaging ed export con imprese locali

Ore 18:30 – Dialogo con agricoltori e produttori: esperienze, innovazioni e storie dal campo

Ore 19:00 – Degustazioni e aperitivo siciliano

L’ingresso è libero con prenotazione via WhatsApp al numero 351 4940074 o via email a ecusicilia@gmail.com.

Un evento che promette non solo buon cibo, ma anche idee forti, relazioni autentiche e visioni per il futuro dell’isola. Perché la Sicilia, come recita il titolo dell’iniziativa, è davvero tutta “in tavola”: con la sua storia, le sue sfide e la sua straordinaria capacità di innovarsi.

Luogo: Giardino Inglese , Via della Libertà , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 17:00

