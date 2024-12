“Nella manovra finanziaria sia prevista la partecipazione paritetica dei sindacati all’interno dell’agenzia per l’attrazione degli investimenti. Si introducano misure di sostegno per le principali vertenze in corso nell’isola”. Questo l’appello dei sindacati, in particolare la Cisl Sicilia, mentre l’Ars si prepara a varare la Finanziaria di fine anno che dovrebbe essere approvata tra pochi giorni dopo l’ok in commissione bilancio.

Sindacati: ruolo essenziale e confronto costante con le istituzioni

“I sindacati svolgono un ruolo essenziale nella vita sociale politica ed economica della Sicilia. Dunque è necessario che si instauri un confronto costante con le forze politiche e le istituzioni e che le parti sociali partecipino attivamente e in modo paritetico all’Agenzia per l’attrazione degli investimenti, prevista nella manovra finanziaria”. Lo ha detto il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, intervenendo alla riunione con le sigle sindacali, svoltasi ieri all’assessorato regionale al Bilancio sulla Finanziaria e sul bilancio.

Richiesta di concertazione periodica e sostegno alle vertenze

“Prendiamo atto dell’impegno assunto dall’assessore al ramo, Alessandro Dagnino, di avviare una concertazione periodica con i sindacati – ha aggiunto La Piana – e confidiamo che questa sensibilità si traduca in atti concreti. Al governo regionale chiediamo di prevedere interventi di sostegno finanziario per le principali vertenze in corso nell’isola e di inserire nella manovra misure di incentivazione e agevolazioni per le imprese, in modo da consolidare il trend positivo di crescita registrato dai recenti dati statistici. Abbiamo anche proposto all’assessore Dagnino la costituzione di un fondo di rotazione per gli investimenti, alimentato con risorse regionali, nazionali e comunitarie, attraverso il quale sostenere le imprese nella realizzazione di programmi di investimento. Rispetto a quest’ultimo punto, l’esponente del governo Schifani si è riservato una valutazione successiva, anche in relazione a una quantificazione delle risorse disponibili”.