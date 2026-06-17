C’è un elemento che rende il Sicilia Jazz Festival un evento unico nel panorama internazionale: non è semplicemente una rassegna di concerti, ma l’unico festival al mondo interamente dedicato alle produzioni orchestrali. Un format esclusivo che, anno dopo anno, ha trasformato la Sicilia in un laboratorio creativo dove artisti di fama mondiale incontrano l’Orchestra Jazz Siciliana per dare vita a spettacoli inediti e irripetibili.

Dal 27 giugno al 12 luglio 2026, il festival promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, torna con una sesta edizione che punta ancora più in alto, confermando la propria dimensione internazionale e il proprio ruolo strategico nella valorizzazione culturale e turistica dell’Isola.

Sicilia Jazz Festival 2026: un’eccellenza artistica e culturale del Mediterraneo

Il Festival, promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo, ideato dal Maestro Ignazio Garsia e la cui consulenza artistica e tecnica è stata affidata alla Fondazione The Brass Group, braccio operativo della Regione, istituito per legge, 1° febbraio 2006, n. 5, rappresenta un’eccellenza artistica-culturale e meta turistica del Mediterraneo.

I Big del Sicilia Jazz Festival 2026 tra Palermo, Catania e Selinunte

Da quest’anno una novità assoluta che caratterizza il festival: i Big si esibiranno in diversi luoghi dell’Isola, da Palermo al Teatro di Verdura, a Selinunte al Parco Archeologico e a Catania a Villa Bellini. Il SJF si afferma ancora una volta il Festival dei grandi numeri e delle produzioni inedite portando sul palco dell’unico festival di produzione che esista al mondo le Stelle della musica in giro per la Sicilia a partire da Tosca feat. Stefano Di Battista il 1° luglio al Teatro di Verdura (Palermo) e il 2 luglio a Villa Bellini (Catania), Francesco Renga feat. Fabrizio Bosso 4 luglio al Teatro di Verdura (Palermo) e il 5 luglio a Villa Bellini (Catania), il 7 luglio Kurt Elling al Teatro di Verdura (Palermo) e 8 luglio a Villa Bellini (Catania), Tony Hadley il 10 luglio al Teatro di Verdura (Palermo) e l’11 luglio al Parco Archeologico (Selinunte).

Direzione artistica, arrangiamenti e produzioni con l’Orchestra Jazz Siciliana

Il Sicilia Jazz Festival porta la firma della direzione artistica di Luca Luzzu e gli arrangiamenti e direttori d’orchestra da Domenico Riina, direttore principale, a Vito Giordano e Antonino Pedone. Dal 27 giugno al 12 luglio 2026, per il sesto anno consecutivo, dopo i grandi numeri delle precedenti edizioni, saranno realizzati diversi concerti, di cui 8 produzioni con la big band OJS, in scena in alcuni siti del centro storico tra i più affascinanti della Sicilia da Palermo al Teatro di Verdura di Villa Castelnuovo così come Villa Bellini a Catania ed il Parco Archeologico a Selinunte.

Le prime internazionali assolute dell’edizione 2026

Tra gli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026 figurano due prime internazionali assolute. La prima vedrà protagonista Tosca con l’OJS insieme a Stefano Di Battista, quest’ultimo testimonial nazionale della Festa della Musica 2026, in una produzione originale creata appositamente per il Festival. La seconda porterà sul palco Francesco Renga e Fabrizio Bosso sempre con OJS, in un progetto orchestrale esclusivo destinato a rappresentare uno degli eventi più significativi dell’intera manifestazione.

Kurt Elling, Tony Hadley e i grandi protagonisti internazionali

Accanto alle produzioni inedite, il cartellone ospiterà grandi protagonisti della scena internazionale come Kurt Elling, autentica icona del jazz mondiale e vincitore di numerosi Grammy Awards, e Tony Hadley, storica voce degli Spandau Ballet. Tutti gli artisti saranno accompagnati dall’Orchestra Jazz Siciliana, elemento distintivo che rende ogni concerto un’esperienza unica e non replicabile in altri contesti.

World Jazz Network: Palermo crocevia internazionale della cultura musicale

La dimensione globale del Sicilia Jazz Festival si manifesta anche attraverso la presenza del World Jazz Network, che ogni anno organizza incontri professionali all’interno di circa quaranta festival nel mondo. Palermo ospiterà una delle tappe internazionali della conferenza annuale, accogliendo direttori artistici, operatori culturali e organizzatori provenienti da Olanda, Polonia, Australia, Ungheria, Francia, Thailandia, Sudafrica, Canarie e da numerosi altri Paesi. Un appuntamento che conferma il ruolo della Sicilia come crocevia internazionale della cultura musicale contemporanea.

Jazz Village: concerti, produzioni originali e luoghi simbolo di Palermo

Il cuore pulsante della manifestazione continuerà ad essere il Jazz Village, diffuso tra alcuni dei luoghi più affascinanti del centro storico di Palermo: il Real Teatro Santa Cecilia, il Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo, Palazzo Chiaramonte Steri e l’Orto Botanico. Qui prenderanno vita centinaia di concerti e produzioni originali con protagonisti gli artisti residenti della Fondazione, l’Orchestra Jazz Siciliana e soprattutto i giovani talenti provenienti dai cinque Conservatori della regione: il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, il Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera, il Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina, il Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani e il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania.

Il coinvolgimento dei Conservatori siciliani

Il coinvolgimento dei Conservatori rappresenta uno degli aspetti più innovativi del progetto. Il Sicilia Jazz Festival crea infatti una sinergia permanente tra alta formazione musicale, produzione artistica e mondo professionale, offrendo agli studenti la possibilità di confrontarsi con artisti di fama internazionale e di esibirsi all’interno di una manifestazione riconosciuta a livello mondiale.

Un progetto culturale e turistico per la Sicilia

Il Sicilia Jazz Festival è oggi molto più di un festival musicale. È un progetto culturale e turistico che genera valore per il territorio e contribuisce a costruire una nuova immagine internazionale della Sicilia. Non è un caso che numerosi giornalisti, esperti di turismo culturale e opinion makers statunitensi abbiano individuato il Festival come una delle esperienze più autentiche e innovative da vivere nell’Isola, dopo aver visitato luoghi simbolo della Fondazione OJS -The Brass Group come il Real Teatro Santa Cecilia e il Blue Brass al Ridotto dello Spasimo.

Sicilia Jazz Festival 2026: musica, patrimonio e internazionalizzazione

Musica, patrimonio, formazione, produzione artistica e internazionalizzazione si fondono così in un’unica grande esperienza. Il Sicilia Jazz Festival 2026 non rappresenta soltanto uno degli appuntamenti musicali più importanti del Mediterraneo, ma un modello culturale unico al mondo, capace di raccontare la Sicilia contemporanea attraverso il linguaggio universale del jazz e della grande musica orchestrale.

Info & Contatti

I biglietti per i concerti dei big sono acquistabili online sul sito web Thebrassgroup e tramite le piattaforme Blueticket e Tickettando oppure fisicamente nella biglietteria del Real Teatro Santa Cecilia (dal martedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30) o allo Spasimo (dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 19.30).

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