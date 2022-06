appuntamento il 30 giugno al jazzvillage

Al Sicilia Jazz Festival 2022 presenti anche giornalisti e scrittori di fama internazionale, tra questi Alceste Ayroldi, una delle più importanti penne del mondo jazzistico, noto critico musicale, saggista e docente di music business e legislazione presso il Master del Saint Louis College di Roma, la University of the West of Scotland (Italy Campus) e il Berliner Hochschule für Technik (università statale di Berlino).

Il 30 giugno Alceste Ayroldi presenterà il suo ultimo libro sul diritto d’autore

Appuntamento al JazzVillage per “Incontri al Jazz Club” giovedì 30 giugno alle ore 19.30 ad ingresso gratuito, dove Ayroldi presenterà il suo libro “La Legislazione dello Spettacolo e il Diritto d’Autore delle Opere Musicali – il libro che dipana la tela”, una tematica questa molto cara a tutti i musicisti, artisti, compositori.

Una guida per musicisti e lavoratori del mondo dello spettacolo

L’evento “Incontri al Jazz Club” è un focus su alcuni momenti off all’interno del Festival curati dal Centro Studi del Brass Group, diretto da Domenico Cogliandro, a cui ha collaborato anche Rosanna Minafò. Come aprire una casa discografica? Come viene regolato il diritto d’autore su internet? Fresco di pubblicazione con la casa editrice Arcana, il libro La legislazione dello spettacolo e il diritto d’autore nelle opere musicali è una guida completa e puntuale per il musicista e gli addetti ai lavori, che fa il punto sulle professioni nel mondo dello spettacolo e sul diritto d’autore nelle opere musicali.

Ayroldi ha intervistato centinaia di artisti di fama internazionale

Nella sua carriera Ayroldi ha intervistato centinaia di artisti di fama internazionale – come Pat Metheny, George Benson, David Bowie, Ringo Starr, Santana, Brian Ferry, Billy Cobham, Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Danilo Rea, Richard Galliano, Dhafer Youssef, Carl Palmer, Brad Mehldau, Trilok Gurtu e John McLaughlin – grazie alla sua lunga collaborazione con la rivista Musica Jazz, con Jazzitalia e altre riviste.

Il libro

Coordinatore artistico del Multiculturita Europe Contest, e consulente di diverse realtà musicali italiane, Ayroldi ha concepito questo prezioso lavoro di scrittura come un manuale di facile consultazione e comprensione, che fa luce su aspetti generalmente più ostici della professione musicale. Alceste Ayroldi: “L’idea di questo libro nasce da un’esigenza che molti studenti, musicisti e organizzatori di eventi mi avevano manifestato: un manuale che potesse essere d’aiuto per risolvere problemi e dubbi”. Articolato in due parti, il libro affronta aspetti teorico-pratici che coinvolgono la quotidianità di chi si occupa di spettacolo: la prima parte descrive l’apparato legislativo che regolamenta il settore dello spettacolo con tutti gli adempimenti e gli aspetti contrattuali, mentre la seconda si sofferma sul diritto d’autore delle opere musicali. Nel volume trovano chiarezza diverse tematiche cruciali: dal contratto di edizione a quello con la casa discografica, la tutela del gruppo musicale, la tutela della proprietà intellettuale, le differenze tra il diritto d’autore e il copyright, il plagio musicale; le società di gestione collettiva dei diritti d’autore, i diritti connessi, nonché la contrattualistica di riferimento.

Il Sicilia Jazz Festival

Il Sicilia Jazz Festival, organizzato dalla Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, il cui coordinamento artistico è affidato alla Fondazione The Brass Group, istituita con legge del 1° febbraio 2006, n. 5, si avvale della preziosa collaborazione del Comune di Palermo, dell’Università di Palermo, delle produzioni originali del Brass Group e degli apporti dei Dipartimenti jazz dei Conservatori “Alessandro Scarlatti” di Palermo, “Arcangelo Corelli” di Messina, “Antonio Scontrino” di Trapani, “Arturo Toscanini” di Ribera e dell’Istituto superiore di studi di musica “Vincenzo Bellini” di Catania. L’obiettivo è di coinvolgere in una concreta sinergia strutturale le istituzioni didattiche regionali, i musicisti del territorio e le maestranze locali.

Le Marching Brass Street Band nel centro storico

Ad animare il JazzVillage anche quest’anno anche le Marching Brass Street Band che ogni pomeriggio dal 25 giugno al 5 luglio scorreranno lungo le aree pedonali del centro storico di Palermo, uno tra i più estesi d’Europa, per far respirare aria di musica e note in jazz. In programma tantissimi concerti dei residenti nei siti dedicati al JazzVillage.

Breve biografia Alceste Ayroldi

Docente, critico musicale, saggista. È docente di ruolo del M.I.U.R. Insegna Legislazione dello Spettacolo e Rapporti tra autore ed editori presso il Master del Saint Louis College di Roma (A.F.A.M.), nonché Music Research Practice, Rights Whitin the Performing Arts e Studying Music Industries presso la University of the West of Scotland (Italy Campus). In qualità di critico musicale collabora stabilmente con la rivista «Musica Jazz».