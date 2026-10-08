Il programma e le tappe successive

Un giovane siciliano su quattro non studia, non lavora e non segue percorsi di formazione. È da questo dato che prende le mosse, proprio da Palermo, Mondadori Academy Forum Orienta, il progetto dedicato all’orientamento che il 28 e 29 ottobre debutterà ai Cantieri Culturali alla Zisa. Alla prima tappa sono attesi oltre 5.000 partecipanti tra studenti delle scuole secondarie di secondo grado, universitari e docenti.

Secondo i dati Istat e dell’Osservatorio Dedalo aggiornati al 2026, il fenomeno dei Neet (dall’inglese Not in Education, Employment or Training) riguarda il 27,5% dei giovani siciliani tra i 15 e i 34 anni, contro una media nazionale del 15,6% e una media europea del 12%.

I numeri dei Neet in Sicilia

Il divario si allarga nelle grandi città. Catania, con il 35,4%, e Palermo, con il 32,4%, registrano i tassi più elevati tra i capoluoghi metropolitani italiani, mentre Messina raggiunge il 28,1%. A questo quadro si aggiunge la dispersione scolastica, esplicita e implicita, che nell’Isola supera il 23%, circa il doppio della media nazionale.

Cos’è Mondadori Academy Forum Orienta

Il progetto è realizzato da Mondadori Media insieme ai marchi di divulgazione Focus e Focus Scuola, con la partnership digitale di UniversityBox. L’obiettivo è offrire ai giovani strumenti per compiere scelte formative e professionali più consapevoli e creare un collegamento più diretto tra l’offerta di università, ITS e scuole di alta formazione e le competenze richieste dalle imprese. Un sistema che non si esaurirà nelle due giornate, ma proseguirà durante tutto l’anno attraverso una app digitale, con l’intento di rafforzare la centralità della Sicilia nell’area del Mediterraneo e di creare nuove connessioni anche con i giovani che scelgono di rientrare nell’Isola, il cui numero è in costante aumento. La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito www.mondadoriacademyforum.it e sulla web app collegata sviluppata da UniversityBox.

Patrocini e apertura

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Palermo, dalla Città metropolitana di Palermo e da Sicindustria. L’apertura ufficiale è in programma alle 10.30 del 28 ottobre, con la partecipazione attesa del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, del rettore dell’Università degli Studi di Palermo Massimo Midiri e del presidente di Sicindustria Luigi Rizzolo.

Le dichiarazioni

A spiegare la scelta di partire dall’Isola è Carlo Mandelli, amministratore delegato di Mondadori Media. “Abbiamo fortemente voluto che Mondadori Academy Forum Orienta partisse da Palermo per dare un contributo tangibile proprio dove crediamo sia più urgente la necessità di trattenere i talenti e valorizzarne il potenziale inespresso. Per farlo, abbiamo costruito un format inedito che mette in dialogo diretto e continuativo il mondo della scuola, le università e le realtà produttive locali. Con questo progetto vogliamo dare alle ragazze e ai ragazzi siciliani strumenti reali per compiere scelte consapevoli, dimostrando loro che è possibile costruire il proprio percorso professionale di successo partendo dal proprio territorio”, ha dichiarato.

Sulla stessa linea il sindaco Roberto Lagalla. “Palermo è il luogo giusto per un progetto che mette al centro i giovani, le loro aspirazioni e il loro futuro. Orientare significa soprattutto creare occasioni di conoscenza, confronto e incontro tra chi studia, il mondo della formazione e quello del lavoro. Come Comune abbiamo scelto di sostenere con convinzione Mondadori Academy Forum Orienta perché iniziative come questa possono contribuire a ridurre le distanze tra i giovani e le opportunità, offrendo strumenti concreti per compiere scelte più consapevoli e valorizzare talenti e competenze. Ringrazio il Gruppo Mondadori per aver scelto Palermo come tappa di questo percorso nazionale e tutti i partner che hanno deciso di investire nella nostra città e nei suoi giovani. È un investimento sul futuro di Palermo e, più in generale, sulla capacità della Sicilia di trattenere, attrarre e far crescere nuove energie”, ha dichiarato.

Il presidente di Sicindustria Luigi Rizzolo si concentra sul rapporto tra imprese e giovani. “Le imprese hanno bisogno di competenze e i giovani hanno bisogno di opportunità: la vera sfida è fare in modo che domanda e offerta si incontrino. È un tema sul quale Sicindustria lavora da tempo e che considero strategico anche nel mio ruolo di presidente di SFC – Sistemi Formativi Confindustria. La collaborazione con Mondadori Media e UniversityBox va in questa direzione: creare un collegamento più diretto tra imprese e nuove generazioni, ma anche ascoltare i giovani per comprendere meglio aspettative, competenze e bisogni. La scelta di Palermo come prima tappa del tour nazionale ci permette inoltre di valorizzare il nostro sistema produttivo e di portare il racconto delle imprese siciliane all’interno di un confronto più ampio. L’obiettivo è concreto: fare in modo che un giovane conosca meglio le imprese e che le imprese conoscano meglio i giovani. È da questo incontro che possono nascere scelte formative e professionali più consapevoli, ma anche decisioni più libere sul proprio futuro perché restare in Sicilia o andare altrove deve essere una scelta e non una decisione dettata dalla mancanza di conoscenza delle reali opportunità che il territorio offre”, ha affermato.

Sul versante digitale interviene Emiliano Novelli, CEO di UniversityBox. “I primi dati del nostro Osservatorio mostrano una sfida molto chiara: quasi tre studenti palermitani su quattro apprezzano la città, ma più di uno su due pensa di non restarci dopo gli studi. Per questo abbiamo pensato di mettere a disposizione del territorio due strumenti concreti. Da una parte, abbiamo sviluppato una piattaforma capace di mettere in contatto aziende e manager locali con i talenti del territorio, creando un canale digitale attraverso cui professionisti e imprenditori possano diventare mentor degli studenti durante il loro percorso di studi. Dall’altra, il progetto digitale ‘Palermo che vogliamo’, con cui vogliamo andare oltre l’ascolto e dare agli studenti strumenti concreti per proporre idee, svilupparle insieme e confrontarsi con Comune, Università e imprese. Quasi uno su due ci ha già detto che parteciperebbe attivamente. Palermo sarà il primo laboratorio di un modello che vogliamo poi portare in tutta Italia”, ha dichiarato.

Il programma, gli ospiti e le nuove professioni

Il programma è curato da Focus e Focus Scuola con la collaborazione di Studenti, Mentors4u, CISIA, CESIE, Webboh, Magnisi Studio e del Centro Sperimentale di Cinematografia-sede Sicilia, e alternerà momenti divulgativi, workshop e attività pratiche. Sul palco si alterneranno Marco Camisani Calzolari, esperto di comunicazione di tecnologia, Gianluca Gazzoli, conduttore radiofonico e autore del podcast Passa dal BSMT, il web strategist Tony Siino e molti altri, insieme ai responsabili dell’orientamento dei principali atenei e a rappresentanti del mondo imprenditoriale siciliano.

Spazio anche ai mestieri meno conosciuti legati a sport e cinema, con Gaetano Lombardo, Chief Marketing Officer del Palermo FC, Ivan Scinardo, direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, e il produttore musicale Roberto Cammarata. Il professore Furio Camillo, responsabile scientifico dell’Istituto di Ricerca Sylla e di Webboh Lab, Osservatorio permanente sulle nuove generazioni, porterà un panel dedicato ai giovani e alla loro idea di futuro, mentre Studenti, con la host creator Esmeralda Moretti, intervisterà scuole di specializzazione, laureandi e professionisti sul valore della formazione post-laurea.

Al centro delle due giornate ci sono le competenze destinate a crescere: intelligenza artificiale, cybersecurity, sostenibilità, discipline Steam e professioni green. Il Ministro per lo Sport e i Giovani sarà presente per promuovere la Carta Giovani Nazionale, mentre Invitalia presenterà la misura Resto al Sud 2.0 dedicata all’imprenditorialità giovanile. Il Gruppo Mondadori allestirà uno spazio espositivo con le opportunità di lavoro per neolaureati e l’offerta formativa di Mondadori Academy, l’academy del gruppo su intelligenza artificiale, cinema, musica, design e fumetti manga.

Strumenti digitali, studenti e docenti

La dimensione digitale è affidata a UniversityBox, che mette a disposizione della propria community di oltre un milione di studenti strumenti gratuiti di orientamento, assessment e accompagnamento alle scelte, oltre a un Osservatorio permanente su orientamento, lavoro e nuova imprenditorialità. Lo spazio espositivo accoglierà gli stand di università, ITS, scuole di formazione e aziende. Per gli studenti delle superiori la partecipazione consentirà di ottenere un attestato valido ai fini delle ore di Formazione Scuola-Lavoro, mentre ai docenti sarà dedicata una parte del programma con attività di aggiornamento su intelligenza artificiale, orientamento, sostenibilità ed educazione di genere, con corsi online accreditati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito a tariffa ridotta del 50% e certificazione tramite la piattaforma S.O.F.I.A.

Le tappe e i partner

Dopo Palermo, Mondadori Academy Forum Orienta farà tappa a Lecce il 10 e 11 novembre e a Taranto l’1 e 2 dicembre. Nel 2027 toccherà Catania, il 23 e 24 febbraio, poi Bari e Brindisi, per estendersi infine al Centro-Nord. Il piano triennale punta a raggiungere 11 città italiane con 25 tappe entro il 2028.

Tra i partner figurano Banca Ifis, nell’ambito del social impact lab Kaleidos, e DEAS, società fondata da Stefania Ranzato che promuoverà un hackathon dedicato alla cybersecurity, insieme ad atenei e scuole di alta formazione come l’Università degli Studi di Palermo, la LUMSA, le accademie e università del gruppo Plena (Ferrari Fashion School, RUFA – Rome University of Fine Arts, SPD – Scuola Politecnica di Design, Saint Louis College of Music, CAST), UNICRIS, CIELS e l’Università di Enna Kore.