LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Temperature più fresche rispetto ad oggi ma con pochissime nuvole e con una prevalenza di sole caratterizzeranno la giornata di domani, giovedì 8 aprile, in Sicilia. Non sono attese piogge, dunque, sull’Isola. Moderati i venti in tutte e nove le province.

Le temperature minime vanno dai due gradi di Enna e Ragusa ai nove di Palermo, Catania, Messina e Trapani. La massima prevista è di 17 gradi ad Agrigento e Siracusa.

Nel resto del Paese

Sole almeno fino a venerdì ma temperature sempre più basse della media: gli anomali valori (non oltre i 14-15 gradi al Centronord) porteranno anche gelate tardive notturne in pianura. Sono le previsioni del team del sito iLMeteo.it. “L’alta pressione – spiegano – riporterà un’assoluta stabilità atmosferica nelle giornate di domani e venerdì con sole prevalente, ma comunque con temperature non calde; infatti di giorno, a parte l’Emilia Romagna, i valori termici non supereranno i 14-15 gradi al Centro-Nord (fino a 18 gradi invece in Emilia) e qualche grado in più al Sud. Di notte continuerà a far molto freddo con gelate tardive molto pericolose per l’agricoltura”.

A livello statistico, precisano i meteorologi, il freddo di questi giorni non è una novità per il mese di aprile. Basti ricordare le gelate tardive e le nevicate fino in pianura avvenute nel 1991, 2003 (neve a Bari) e nel 2015. Intanto, nella notte tra oggi e domani è previsto un rasserenamento notturno che farà piombare i valori notturni sotto lo zero su quasi tutto il Nord e sulle zone interne del Centro come anche a Roma.

Per venerdì 9 aprile

Pressione che comincia a diminuire. La giornata sarà caratterizzata da un cielo con nubi sparse al Nordovest e sul Friuli Venezia Giulia e poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Centro: la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà con qualche nube in più soltanto sulla Sardegna meridionale, altrove sarà sereno.

Sud: la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente. Il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si mostrerà prevalentemente sereno su tutte le regioni.