Italia Fisdir protagonista ai Suds European Championships 2023 di Padova. Brilla la Sicilia che ha contribuito al bottino azzurro fatto di 73 medaglie conquistate (28 ori, 24 argenti e 21 bronzi).

Bronzo nel calcio a 5

Nel calcio a 5, gli azzurri tornano a casa con un bronzo che hanno sconfitto per 6-2 l’Irlanda. Dopo la sconfitta in semifinale con la Turchia, alla fine vincitrice del torneo avendo sconfitto in finale il Portogallo, gli atleti di Gianluca Oldani e del tecnico siciliano Angelo D’Auria, tra i quali il palermitano Filippo “Billy” Talluto, conquistano un podio europeo davvero prestigioso.

Davide Migliore si conferma nel judo

Il fiore all’occhiello del judo siciliano Fisdir, Davide Migliore, non si smentisce e aggiunge lustro al prezioso bronzo conquistato dall’Italia nella classifica generale dopo aver superato la Turchia in finale per il terzo posto dietro al Portogallo (argento) e alla Polonia (oro). Il tecnico palermitano della nazionale azzurra, Giosuè Giglio, soddisfatto, ma con un lieve rammarico afferma: “Grandissima prestazione dei nostri ragazzi che portano a casa 7 medaglie, 3 ori, 1 argento e 3 bronzi. Altissimo il livello delle altre delegazioni, soprattutto della Polonia che ha poi vinto la competizione a squadre. Non siamo stati molto fortunati nel sorteggio a pescare la vincitrice finale, ma siamo riusciti a giocarcela alla grande, visto anche un atleta in più, di categoria superiore, di cui hanno potuto disporre”.

E prosegue: “Il gruppo, più che un gruppo, è una squadra di ragazzi fortemente motivati e uniti tra loro, amici pronti al sacrificio e all’impegno totale per onorare tutti i compagni, noi tecnici e il proprio Paese. Degno di nota, il nostro atleta palermitano Davide Migliore, punta di diamante della nazionale, che nella gara individuale è stato protagonista di quattro incontri vinti (erano cinque in categoria) e ha dimostrato il suo grande valore e il suo approccio agonistico alla competizione, confermandosi campione europeo nella categoria -60 kg. È stato sicuramente un ottimo test in vista dei Trisome Games di Antalya dove contiamo di raggiungere un risultato ancora più importante”.

Bottino pesante anche nel tennistavolo

Ancora una volta, trionfa l’eccellenza siciliana della compagine del tennistavolo guidata dal ct palermitano Marzia Bucca che intasca 1 bronzo europeo nella gara individuale femminile la beniamina di casa Mimì Rodolico Mazara, Anna Abate, un bronzo nel doppio maschile con Matteo Giomo e Francesco Asaro. Ed inoltre un oro nel doppio femminile con Anna Abate e Jessica Ingrao, ancora un oro ed un bronzo nel doppio misto, rispettivamente, con Jessica Ingrao e Francesco Asaro e con Anna Abate e Matteo Giomo, un oro ed un argento nelle gare a squadre, rispettivamente con Anna Abate e Jessica Ingrao per il settore femminile e con Francesco Asaro e Matteo Giomo per quello maschile.