Sono 200 le filiali protagoniste del recruiting day nazionale organizzato da Randstad, talent company leader mondiale, in programma mercoledì 25 settembre. Sono interessate anche le filiali di Catania, Enna, Palermo, Milazzo, Ragusa e Siracusa.

1000 posti in palio

L’obiettivo è selezionare 1000 nuovi talenti da inserire in aziende di tutta Italia. Presso le filiali Randstad coinvolte, i partecipanti avranno la possibilità di incontrare un team di esperti della selezione per analizzare e rafforzare la stesura del loro curriculum, svolgere un colloquio individuale e scoprire tutte le opportunità disponibili sul territorio in linea con il loro profilo e le loro aspettative. In caso di esito positivo della selezione, i talenti verranno messi in contatto con le aziende del territorio alla ricerca di nuove risorse.

Anche senza esperienza

L’iniziativa è aperta a tutti: sia a chi è alla ricerca di una prima esperienza lavorativa che a coloro che sono interessati a nuovi percorsi professionali. “I recruiting day rappresentano, per tutti i talenti, un’occasione di concreto valore – commenta Arnaldo Carignano, Talent Director Randstad. Non si tratta, infatti, solo di un momento utile per scoprire le offerte di lavoro disponibili sul territorio, ma anche e soprattutto di un’opportunità per farsi conoscere, essere affiancati in modo mirato nella definizione dei propri obiettivi e prepararsi al meglio a costruire il proprio futuro professionale”.

Assunzioni nel settore vigilanza privata

Opportunità di lavoro per i siciliani: si cercano 700 addetti nel mondo della sicurezza e vigilanza privata da assumere entro i prossimi sei mesi. Per questo scopo giovedì 26 settembre, a Palermo, Istituto di Vigilanza Coopservice Spa organizza un recruiting day per selezionare guardie particolari giurate (GPG) disponibili al trasferimento in Emilia-Romagna. La ricerca interessa tutte le provincie e per i candidati selezionati è previsto anche un sostegno al trasferimento con possibilità di alloggio e altri benefit. L’incontro per la selezione e il reclutamento del personale si terrà dalle 9:30 alle 17 presso l’Albergo Athenaeum, di via L. Giannettino, 4.

