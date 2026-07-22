La speranza che l’afa lasciasse la presa non è stata esaudita. Anche se le temperature scendono di qualche grado domani sarà comunque la settimana giornata consecutiva di allerta caldo.

Palermo ancora da Bollino Rosso per i colpi di calore

Palermo resta città da bollino rosso per i colpi di calore. Il nuovo avviso della Protezione Civile Regionale emesso il 22 luglio 2026, parla, per domani giovedì 23 luglio, di un’altra giornata di passione.

La situazione più critica si registrerà proprio nel capoluogo, contrassegnata dal Livello 3 (bollino rosso). Nel capoluogo sono previste ondate di calore persistenti con una temperatura massima percepita di 36 gradi. La tendenza per il giorno successivo, venerdì 24 luglio, mostra una leggera flessione a 35 gradi, con il ritorno del livello di allerta a quota uno.

Stop alle carrozze a Palermo

Proprio a causa del perdurare di questa eccezionale ondata di calore e in linea con i bollettini della Protezione Civile, il Comune di Palermo ha confermato misure straordinarie per la tutela della salute pubblica e animale. Il Sindaco ha disposto anche per giovedì 23 luglio 2026 la sospensione della circolazione dei veicoli a trazione animale. Si tratta del settimo giorno consecutivo di stop per le storiche carrozze turistiche. Il provvedimento mira a evitare che gli equidi siano sottoposti a sforzi fisici in condizioni ambientali estreme.

“La salvaguardia degli animali viene prima di ogni altra considerazione. Le temperature eccezionalmente elevate registrate in questi giorni impongono scelte responsabili. Siamo consapevoli dei sacrifici richiesti agli operatori del settore – dice l’assessore Fabrizio Ferrandelli – ma la priorità assoluta resta la protezione degli animali”.

La situazione nelle altre Città

Il quadro delle ondate di calore nelle principali città dell’isola per il 23 e 24 luglio si presenta più contenuto rispetto al capoluogo, ma comunque da monitorare: Catania allarme di livello 1 (Giallo) per entrambe le giornate, con una temperatura massima percepita costante di 36 gradi. Medesima situazione a Messina con 37 gradi percepiti giovedì 23 luglio, in calo a 35 gradi venerdì 24 luglio.

Il Livello 1 indica temperature elevate che, pur non rappresentando un rischio rilevante immediato, possono precedere condizioni di criticità più severe nelle ore successive. Nelle aree interne dell’Isola, le massime resteranno comunque particolarmente elevate nonostante un sensibile calo generale al Centro-Sud.

Allarme Incendi: tutta la Sicilia in preallerta

Parallelamente all’emergenza termica, la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di Preallerta (colore arancione) per il rischio di incendi boschivi e di interfaccia in tutte e nove le province siciliane per la giornata del 23 luglio.

La pericolosità è classificata come Media, ma per effetto della campagna estiva AIB (Antincendio Boschivo) attiva dal 15 maggio, scatta automaticamente la procedura di preallerta. Le condizioni meteo-climatiche e la scarsa umidità del combustibile vegetale (stimata tra il 20% e il 40% nei bassi strati) sono tali da poter generare incendi con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce. Senza considerare che ce ne sono tanti ancora in fase di spegnimento.