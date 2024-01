A Palermo centrato un 9 da 20mila euro, un 7 da 5mila euro a Caronia

Doppio sorriso in Sicilia grazie al 10eLotto. Due vincite nell’isola hanno fruttato complessivamente 25mila euro.

Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, a Palermo un 9 è valso 20mila euro con una giocata di un solo euro, mentre a Caronia, in provincia di Messina, è stato centrato un 7 Oro da 5mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 295 milioni di euro dall’inizio del 2024.

Le vincite precedenti, a dicembre 40mila euro in Sicilia

Il 10eLotto torna a baciare la Sicilia. Lo scorso dicembre, qualche giorno prima di Natale, a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, venne centrato un 9 da 20mila euro in un’estrazione frequente. A Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo, da segnalare un’altra vincita da 20mila euro arrivata in seguito ad altro un 9 in un’estrazione frequente.

Nel concorso di martedì 5 dicembre, come riportò Agipronews, a Vizzini, in provincia di Catania, sono stati vinti 52mila euro grazie a un 9, centrato con una giocata di 4 euro. A Siracusa, invece, un fortunato giocatore ha indovinato la combinazione vincente e ha portato a casa 20mila euro, giocandone appena uno, sempre centrando a un 9.

Il palermitano e il messinese avevano sorriso per una doppia vincita ad inizio novembre grazie al Lotto. In totale arrivano premi per oltre 50 mila euro. Nell’estrazione del 10eLotto di sabato 4 novembre, come riportò Agipronews, la vincita più alta è stata messa a segno a Piraino, in provincia di Messina. Centrato un “6 Doppio Oro” da 30 mila euro.

Invece nell’estrazione di venerdì 3 novembre a Terrasini, in provincia di Palermo, centrata una vincita da 25 mila. euro.

Alla fine dello scorso mese di ottobre ci fu un concorso da ricordare per i giocatori del Lotto e del 10eLotto siciliani. In particolare, al 10eLotto, bel colpo da 100 mila euro in provincia di Caltanissetta, a Niscemi, grazie a nove numeri indovinati su dieci in modalità Lotto. La giocata è stata di 3 euro. Il giorno prima, ma al Lotto, sorrisi a Catania e Palermo. A Catania città, vinti 12.450 euro su tutte le ruote, decisivi i numeri 19, 22, 24 e 27 per la quaterna vincente. In provincia invece, ad Aci Bonaccorsi, colpo da 5 mila euro grazie a un terno sulla ruota di Genova e i numeri 22, 27 e 30. A Palermo città, sempre venerdì e sempre al Lotto, vincita da 9.500 euro con un terno sulla ruota nazionale (12, 28 e 82).