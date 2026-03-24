La Regione siciliana verso la parifica dei bilanci pregressi e rimasti in sospeso davanti la Corte dei Conti. Oggi è il giorno della valutazione del rendiconto generale del 2021 rivisto e corretto. Una parifica, quella di questi bilancio come degli altri rimasti in sospeso, che potrò sbloccare l’uso delle riserve e degli avanzi di gestione e dunque metterà la regione in condizione di investire quasi due miliardi di euro di risultato economico finanziario.

Situazione “grandemente migliorativa” dei conti

Prendendo la parola in apertura dell’adunanza pubblica per il giudizio di parifica del rendiconto della Regione siciliana per il 2021, la presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti Maria Rachele Aronica, ricordando che sono ancora sotto esame da parte della magistratura contabile i rendiconti 2022-2023 e 2024, ha evidenziato che “non si può tralasciare che risulta una

situazione grandemente migliorativa”, delle componenti di bilancio della Regione, “segno di grande impegno dell’amministrazione regionale nel cammino virtuoso che ha intrapreso anche tenendo conto delle indicazioni di questa Corte”.

A febbraio la parifica parziale del 2020

Il percorso di sistemazione dei conti dal 2020 al 2024 davanti alla corte è iniziato nei primi giorni di febbraio con una parifica parziale del rendiconto della Regione siciliana 2020, oggetto di un lungo contenzioso fra la Regione siciliana e la Corte dei Conti. Con questa salomonica formula la presidente della sezione di controllo della Corte dei conti Maria Aronica, ha comunicato il dispositivo della sentenza assunta dalle Sezioni riunite in camera di consiglio, che chiude un contenzioso durato tre anni. Un primo passaggio verso il via libera anche ai rendiconti successivi che era rimasti “sospesi” a causa proprio degli effetti della prima mancata parifica. Un passaggio fondamentale perché apre la strada che porterà a liberare l’uso dell’avanzo di gestione da circa 2 miliardi di euro su cui la Regione può contare.

Già quel giorno si erano poste le basi per procedere alla parifica del 2021 oggi in discussione