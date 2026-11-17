La Sicilia consolida la propria proiezione internazionale e guarda con decisione verso l’area balcanica. È stato ufficialmente firmato l’accordo che sancisce la partecipazione della Regione Siciliana al Padiglione Italia in occasione di Expo 2027 Belgrado, l’Esposizione Internazionale Specializzata in programma nella capitale serba dal 15 maggio al 15 agosto 2027.

A siglare l’intesa sono stati il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il Commissario del Padiglione Italia, l’Ambasciatore in Serbia Luca Gori. Il documento dà attuazione concreta all’accordo quadro sottoscritto a Roma lo scorso 24 giugno tra il Commissariato e il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, pensato per garantire una presenza coordinata e strategica dei territori italiani alla manifestazione, che vedrà coinvolti circa 140 Paesi sotto il tema “Giocare per l’umanità: sport e musica per tutti”.

Tre giornate dedicate alle eccellenze siciliane

Nel calendario dell’Esposizione, l’Isola avrà una vetrina di primo piano. Dal 15 al 17 luglio 2027, infatti, la Regione Siciliana disporrà di uno spazio espositivo personalizzato all’interno del Padiglione Italia. Saranno tre Giornate Regionali interamente dedicate alla promozione del territorio, delle sue filiere d’eccellenza e alla creazione di nuove sinergie economiche e commerciali.

Schifani: “Opportunità per le imprese in un’area strategica”

Per il governo regionale, la partecipazione all’evento di Belgrado rappresenta un tassello fondamentale per sostenere la crescita economica dell’Isola sui mercati esteri.

“Con l’accordo per la partecipazione della Sicilia al Padiglione Italia vogliamo rafforzare i rapporti economici e istituzionali con l’Europa sud-orientale e i Balcani, un’area di crescente interesse strategico – ha affermato il presidente Renato Schifani –. Il mio governo punta ad affiancare alla promozione delle nostre eccellenze nuove opportunità per le imprese siciliane, favorendo investimenti e collaborazioni. La Sicilia sta crescendo a un ritmo superiore alla media nazionale: il nostro compito è consolidare questi risultati, anche attraverso una maggiore presenza sui mercati internazionali”.

Gori: “Crocevia del Mediterraneo tra storia e innovazione”

Soddisfazione è stata espressa anche dal Commissario per l’Italia, l’Ambasciatore Luca Gori, che ha sottolineato il valore aggiunto portato dalla presenza dell’Isola all’interno della delegazione nazionale.

“Expo 2027 Belgrado rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare a livello internazionale le eccellenze della Sicilia, una regione che si distingue per la straordinaria ricchezza del suo patrimonio storico, artistico e culturale, la qualità delle sue produzioni agroalimentari e le grandi potenzialità del suo tessuto economico e produttivo – ha dichiarato Gori –. La partecipazione della Sicilia offrirà nuove occasioni per rafforzare i legami economici e commerciali tra Italia e Serbia, presentando ad un vasto pubblico internazionale un territorio che, grazie alla sua posizione strategica nel cuore del Mediterraneo, rappresenta da sempre un crocevia di culture, scambi e tradizioni, capace di coniugare un patrimonio millenario con una crescente vocazione all’innovazione ed allo sviluppo sostenibile”.

Nella foto il padiglione Sicilia in una precedente altra fiera del turismo