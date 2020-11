Dal 29 novembre la Sicilia è zona gialla. Mentre si aspetta di leggere l’ordinanza del Ministro Speranza che è pronta ma non ancora pubblicata ci si chiede se il cambio dei parametri scatterà già da domani o, come più probabile, da lunedì visto che l’ordinanza sembra entri in vigore alle mezzanotte del 29 novembre (domenica), ecco quali regole si dovranno applicare dalla prossima settimana.

Coprifuoco

Resta in vigore il coprifuoco dalle 22,00 alle 5 del mattino. Da questo punto di vista non cambia nulla

Centri Commerciali

Anche inquesto caso non cambia nulla,. Resta la chiusura nei giorni festivi e prefestivi di tutti i negozi di centri commerciali e mercati ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole

Bar e ristoranti

La novità principale riguarda questo settore. Tornano ad aprire bar e ristoranti dalle 5 del mattino fino alle 18.00. In seguito, dalle 18 alle 22, sarà possibile solo vendita per asporto o domicilio. Dunque i ristoranti restano ugualmente chiusi a cena

Scuola

Non cambia nulla. Attività in presenz fino alla scuola media e didattica a distanza alle superiori

Trasporto Pubblici

Tutti i mezzi di trasporto possono circolare. Su autobus, Tram, treni è consentito unriempiento dei mezzi fin al 50% della loro capienza ordinaria

Sport

Possibili le attività agonistiche e le competizioni di interesse nazionale in base alle indicazionidel Coni e del Comtato Paralimpico. Restano vietati glisport di contatto e chiuse le palestre

Musei e mostre

Resta tutto chiuso anche nelle zone gialle per effetto del dpcm Conte in vigore almeno fino al 3 dicembre ma che si prevede venga prororgato anche in seguito

Sale gioco

Tutte le attività di sale gioco e scommesse restano sospese per effetto del dpcm in vigore fino al 3 dicembre

Concorsi pubblici

Anche i concorsi restano sospesi per effetto del dpcm Conte in vigore fino al 3 dicembre ma quasi certamente in fdase di prorogqa dalla prossima settimana e fino al nuovo anno