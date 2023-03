E intanto c'è la gara per far parte di Piazza Palermo

La Sicilia è colorata: spesso ce ne dimentichiamo. A ridarci la visione migliore dello splendore della nostra terra ci pensa Antonello Blandi, artista e comunicatore. Siciliacolorata non è soltanto un concetto ma anche la cifra stilistica e culturale dell’ultimo progetto dell’eclettico Blandi. Cosa è esattamente “Siciliacolorata”? E’ un progetto ambizioso che abbina il talento dell’artista alla produzione di oggetti iconici ed esclusive. Solari e coinvolgenti, le opere di Siciliacolorata raccontano la storia di una Sicilia colorata tra cultura ed arte.

Siciliacolorata, il progetto artistico di Antonello Blandi

Quella di Blandi è una collezione complessa e articolata. Si passa dai dipinti, acrilici ed oli dai toni vibranti che risplendono grazie al trattamento finale di resine naturali che conferiscono alle opere una brillantezza incredibile per passare alle stampe d’autore, realizzate su pregiata tela, che riproducono sia opere uniche ed originali che opere tratte dai dipinti da collezione. Spazio anche al design “modernista, grazie alla linea di oggetti realizzati in plex sagomato al laser per sculture che illuminano l’ambiente. Blandi strizza l’occhio anche all’haute couture, sempre in “dialetto siciliano”, con raffinate sete, foulard, poncho, catfani ed abiti.

Piazza Palermo, l’opera a cui tutti vogliono partecipare

Una costola di Siciliacolorata è sicuramente – almeno dal punto di vista concettuale – il progetto Piazza Palermo. Si tratta di un’opera grafica in progress, la cui configurazione finale verrà svelata a breve nel corso di un evento che il poliedrico artista e comunicatore sta tentando “disperatamente” di mantenere riservato.

Disperatamente, perchè Piazza Palermo è diventata una mania social. Una mania perchè si fa a gara per essere protagonisti dell’opera grafica di Antonello Blandi: la sua idea è semplice quanto originale. Ha dipinto una città immaginaria dove 363 amici sono letteralmente “abbracciati” dalla città più bella del mondo; una piazza virtuale tra simboli, monumenti, luoghi, mare e volti sorridenti, in un affresco di pura simpatia grafico- pittorica.

Il progetto Siciliacolorata, in realtà, è il punto d’arrivo necessario per Blandi. Nella sua opera artistica tutto è all’insegna della solarità e della forte cromaticità. Le opere sono legate indissolubilmente alla stessa professione dell’autore, che fa della grafica l’elemento portante di tutte le sue realizzazioni, e diventano esse stesse, produzioni editoriali e scenografiche per gli allestimenti dei vari eventi. Poesia, spiritualità e profonda serenità interiore sono felicemente accomunate in uno splendido connubio nelle suggestive composizioni di Antonello Blandi che, con uno stile estroso e strettamente personale, interpreta l’intima essenza dell’inconscio e materializza i sentimenti e i sogni dell’umanità. In chiave “viva la Sicilia”.