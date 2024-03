L'ELEZIONE NEL POMERIGGIO

C’è un nuovo presidente alla guida della Commissione bicamerale per la semplificazione. E’ il Palermitano Saverio Romano eletto oggi pomeriggio a Palazzo di San Macuto con 22 voti favorevoli, una scheda nulla e dieci bianche.

Cos’è la commissione per la semplificazione

Si tratta di una commissione importante per lo sviluppo e per il futuro della Sicilia come del Paese. Istituita nel 2005, è composta da venti senatori e da venti deputati. L’organismo esprime il parere sugli schemi di decreti legislativi delegati di semplificazione, riordino o riassetto di materie e su quelli di abrogazione espressa di disposizioni legislative oggetto di abrogazione. Esprime pareri sul riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti, organismi o strutture amministrative pubbliche statali e su schemi di regolamento di organizzazione di enti pubblici, anche economici, e di organismi pubblici anche con personalità giuridica di diritto privato, con i quali si provvede alla riduzione del numero di componenti degli organi collegiali oltre che su provvedimenti relativi alla codificazione in materia di pubblica amministrazione. La Commissione Semplificazione,nella scorsa legislatura, ha promosso indagini conoscitive all’interno di un quadro coerente di approfondimento e di potenziali interventi legislativi orientati alla semplificazione della vita dei cittadini e delle imprese.

Le parole di Romano appena eletto

“‘Desidero ringraziare i colleghi parlamentari per la fiducia che hanno riposto nella mia persona – ha commentato Saverio Romano – nella consapevolezza di quanto siano imprescindibili gli obiettivi di una progressiva azione di digitalizzazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione e dell’impegno di questo governo in tutte le sue articolazioni in questa direzione”.

Chi è il nuovo presidente

Saverio Romano, 59 anni, palermitano, avvocato alle giurisdizioni superiori, già Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidente IRCAC Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione, Deputato della Repubblica Italiana nelle Legislature XIV, XV, XVI, XVII. Fra i diversi incarichi ha anche ricoperto il ruolo di segretario della Delegazione parlamentare presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa e di componente della Commissione Giustizia e della Delegazione parlamentare presso l’Assemblea dell’Europa occidentale. Eletto alla Camera dei Deputati nel 2022, è capogruppo di Noi Moderati in Commissione Bilancio, è coordinatore politico di Noi Moderati

