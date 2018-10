La nota dei consiglieri comunali

“L’assessore Arcuri continua ostinatamente a negarsi al confronto sui temi delicati della città che sarebbero di sua competenza, inducendo a pensare che la situazione sia molto più grave di quello che sospettavamo”. Così i consiglieri comunali, di Palermo del M5S.

“Oggi in Seconda commissione aspettavamo le risposte invocate da 11 mesi in tema di sicurezza degli edifici scolastici di competenza comunale, ma per la terza volta, su tre convocazioni – continuano in una nota -, la seduta non si è potuta svolgere perché l’assessore ha disertato l’incontro, questa volta portando come giustificazione l’impossibilità a presenziare alla seduta di un funzionario che non era neanche stato convocato. Appare chiaro che l’assessore non voglia fornire le informazioni richieste, sollecitate e inseguite dal 27 novembre scorso: quanti edifici scolastici a Palermo hanno il collaudo tecnico/amministrativo e la conseguente certificazione di agibilità, cioè gli unici documenti in grado di garantire la sicurezza degli edifici frequentati quotidianamente dai nostri bambini? Le parole di questa Amministrazione irresponsabile per cui è sempre “tutto a posto”, “tutto sicuro” non valgono assolutamente nulla, e il fatto che Arcuri continui a negare risposte a semplici domande poste quasi un anno fa sta facendo seriamente preoccupare tutti i palermitani”.