La campagna di controlli

Sette automobilisti sono stati sorpresi alla guida con il cellulare in mano in autostrada. È uno dei dati della campagna congiunta di sicurezza stradale “Safety Days” promossa da European Roads Policing Network: una rete di cooperazione tra tutte le polizie stradali, sotto l’egida dell’Unione Europea.

Nell’ultima settimana gli agenti della polizia stradale di Palermo hanno intensificato i controlli sia sull’autostrada A/29 Palermo Mazara del Vallo che sulla A/19 Palermo Catania. Durante detti servizi, sono stati controllati 329 veicoli tra autovetture e veicoli commerciali , identificate 427 persone.

Le infrazioni accertate sono state 163 di cui 48 inerenti gli eccessi di velocità, 19 inerenti il mancato uso dei dispositivi di sicurezza e dei sistemi per bambini, una per il mancato uso del casco e 7 per l’uso del cellulare durante la guida. Sono state ritirate 4 patenti e 17 carte di circolazione. Sono stati rilevati 5 sinistri con 2 persone ferite. Ai trasgressori è stata applicata la sottrazione totale di 379 punti dalle rispettive patenti.

L’obiettivo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operativo Roadpol.

E’ stata condotta anche la campagna “Focus on The Road” (Concentrarsi sulla strada)per verificare efficacemente, su tutte le arterie europee di grande viabilità, il rispetto del corretto utilizzo di determinati apparecchi durante la guida (telefoni cellulari, smartphones,cuffie sonore) sicché si sviluppi la coscienza e consapevolezza che bello stesso momento tutte le forze di Polizia Stradale dell’Unione stanno operando con le medesime modalità, strumenti omogenei e un obiettivo comune.

Chiunque si metterà alla guida sulle strade europee sarà pertanto conscio che, in ogni Paese che attraverserà, il corretto utilizzo di apparecchi radiotelefonici durante la guida verrà costantemente monitorato.

A tal fine la Polizia Stradale predisporrà su tutto il territorio nazionale l’effettuazione, per tutto il periodo in questione di mirati controlli, in particolar modo sulle arterie autostradali e di grande comunicazione nazionale.