Un’opera d’arte che celebra l’identità di Baucina e rende omaggio al patrimonio culturale della comunità.
Si tratta di “Sigillum Baucinae”, una straordinaria scultura ad altorilievo realizzata dall’artista Enzo Puleo e certamente destinata a diventare un emblema per il piccolo Comune in provincia di Palermo.
La presentazione ufficiale si terrà sabato 31 ottobre alle 17:30, nell’Aula Consiliare in via Fratelli Cairoli 1, alla presenza dell’autore e di studiosi, scrittori e critici d’arte che, nei loro interventi, offriranno approfondimenti sul valore artistico e culturale della scultura.
L’evento sarà arricchito dall’inaugurazione di un medaglione di bronzo e dalla possibilità di visitare un’esposizione fotografica dedicata alle fasi di realizzazione dell’altorilievo, insieme ad alcune opere dell’artista.
L’appuntamento culturale vedrà gli interventi del sindaco Fortunato Basile e dell’assessore comunale alla Cultura Andrea Cannizzaro, di Nunzio Lo Cascio, curatore di un contributo sull’opera, del filosofo Tommaso Romano, presidente dell’Accademia Siciliana Cultura Umanistica, dello scrittore Antonino Schiera e del critico d’arte Massimiliano Reggiani.
I lavori saranno moderati dalla giornalista Marianna La Barbera.
La mostra rimarrà visitabile fino al 2 novembre, con ingresso gratuito.
CENNI SULL’ AUTORE
Nato a Savona l’8 settembre 1965, Enzo Puleo vive e opera a Baucina.
Nel 1992 ha conseguito il titolo di studi in Accademia di Belle Arti, sezione Scultura, a Palermo.
Sin dagli anni Ottanta, ha lavorato con successo come caricaturista per il Giornale di Sicilia e altre testate nazionali.
In campo artistico, si è distinto sia per le sue mostre personali che per le collettive di pittura a cui ha preso parte, oltre ai simposi nazionali di scultura.
Tra i momenti più significativi della sua vita artistica, figurano la prima mostra personale dal titolo “Momenti della passione” a Ciminna e, nel 2001 a Merano, un’altra personale di pittura, grafica e scultura, “Mito e Sacro”.
Gli anni Novanta lo vedono impegnato nella realizzazione dei suoi primi bronzi alla memoria, per diversi monumenti, e busti ritratto a Baucina, Lercara Friddi, Vittoria, Palermo, Ciminna e Misilmeri.
Nel 2000, ha realizzato i quattro gruppi scultorei degli Evangelisti della Chiesa Madre di Baucina; per la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Villabate nel 2012, due altorilievi raffiguranti i Santi Pietro e Paolo e il nuovo altare della Chiesetta della Madonna delle Grazie a Ventimiglia di Sicilia.
Si è dedicato a diversi murales nel proprio territorio, che testimoniano la poliedricità del suo talento e la capacità di esprimersi attraverso linguaggi diversi.
Nel 2023 la personale di pittura, disegno e scultura a Monreale, “Nel segno del sacro”.
Attualmente è docente di Scultura presso il Liceo Artistico “Renato Guttuso” di Bagheria.
Il suo genere è una rivisitazione del figurativo in chiave contemporanea con richiami al surrealismo.
Tipo evento: Mostra
Data Inizio: 31/10/2026
Data Fine: 02/11/2026
Ora: 17:30
Artista: Enzo Puleo
Prezzo: 0.00
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