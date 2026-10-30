Un’opera d’arte che celebra l’identità di Baucina e rende omaggio al patrimonio culturale della comunità.

Si tratta di “Sigillum Baucinae”, una straordinaria scultura ad altorilievo realizzata dall’artista Enzo Puleo e certamente destinata a diventare un emblema per il piccolo Comune in provincia di Palermo.

La presentazione ufficiale si terrà sabato 31 ottobre alle 17:30, nell’Aula Consiliare in via Fratelli Cairoli 1, alla presenza dell’autore e di studiosi, scrittori e critici d’arte che, nei loro interventi, offriranno approfondimenti sul valore artistico e culturale della scultura.

L’evento sarà arricchito dall’inaugurazione di un medaglione di bronzo e dalla possibilità di visitare un’esposizione fotografica dedicata alle fasi di realizzazione dell’altorilievo, insieme ad alcune opere dell’artista.





L’appuntamento culturale vedrà gli interventi del sindaco Fortunato Basile e dell’assessore comunale alla Cultura Andrea Cannizzaro, di Nunzio Lo Cascio, curatore di un contributo sull’opera, del filosofo Tommaso Romano, presidente dell’Accademia Siciliana Cultura Umanistica, dello scrittore Antonino Schiera e del critico d’arte Massimiliano Reggiani.

I lavori saranno moderati dalla giornalista Marianna La Barbera.

La mostra rimarrà visitabile fino al 2 novembre, con ingresso gratuito.





CENNI SULL’ AUTORE

Nato a Savona l’8 settembre 1965, Enzo Puleo vive e opera a Baucina.

Nel 1992 ha conseguito il titolo di studi in Accademia di Belle Arti, sezione Scultura, a Palermo.

Sin dagli anni Ottanta, ha lavorato con successo come caricaturista per il Giornale di Sicilia e altre testate nazionali.

In campo artistico, si è distinto sia per le sue mostre personali che per le collettive di pittura a cui ha preso parte, oltre ai simposi nazionali di scultura.

Tra i momenti più significativi della sua vita artistica, figurano la prima mostra personale dal titolo “Momenti della passione” a Ciminna e, nel 2001 a Merano, un’altra personale di pittura, grafica e scultura, “Mito e Sacro”.





Gli anni Novanta lo vedono impegnato nella realizzazione dei suoi primi bronzi alla memoria, per diversi monumenti, e busti ritratto a Baucina, Lercara Friddi, Vittoria, Palermo, Ciminna e Misilmeri.

Nel 2000, ha realizzato i quattro gruppi scultorei degli Evangelisti della Chiesa Madre di Baucina; per la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Villabate nel 2012, due altorilievi raffiguranti i Santi Pietro e Paolo e il nuovo altare della Chiesetta della Madonna delle Grazie a Ventimiglia di Sicilia.

Si è dedicato a diversi murales nel proprio territorio, che testimoniano la poliedricità del suo talento e la capacità di esprimersi attraverso linguaggi diversi.

Nel 2023 la personale di pittura, disegno e scultura a Monreale, “Nel segno del sacro”.

Attualmente è docente di Scultura presso il Liceo Artistico “Renato Guttuso” di Bagheria.

Il suo genere è una rivisitazione del figurativo in chiave contemporanea con richiami al surrealismo.

Tipo evento: Mostra

Ora: 17:30

Artista: Enzo Puleo

Prezzo: 0.00

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