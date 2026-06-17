Il collettivo “Di chi è il mare?” invita la comunità a partecipare a un Silent Reading venerdì 19 giugno alle 18:30. Il luogo scelto per il ritrovo è la cappelletta di Santa Maria del Lume, situata sulla strada del faro a Capo Zafferano, una splendida terrazza affacciata sull’acqua all’interno della Zona di Protezione Speciale.

Un silent reading è un incontro in cui le persone si riuniscono per condividere il piacere della lettura in totale tranquillità. Invitiamo chiunque voglia partecipare a portare con sé il libro che sta leggendo e una tovaglia per potersi sedere comodamente.





Questa iniziativa nasce dall’urgenza di riappropriarci dei nostri spazi costieri e di ribadire quanto il silenzio sia essenziale. Ogni anno, durante i mesi estivi, il mare di Capo Zafferano subisce una pressione inaccettabile. Nonostante l’area sia un Sito di Interesse Comunitario, le acque vengono sistematicamente invase da centinaia di imbarcazioni di diportisti che diffondono musica a tutto volume. Questo caos impedisce una sicura e piacevole fruizione del mare, trasformando un’area protetta in un luogo di costante disturbo acustico.





A mare, il silenzio serve in primo luogo per garantire la sicurezza di chi nuota o naviga, ma è anche l’unico strumento che ci consente di accogliere e godere appieno degli effetti positivi dell’ambiente costiero.

L’iniziativa durerà circa un paio d’ore. Staremo insieme, immersi nella lettura, fino a quando potremo apprezzare una delle viste sul tramonto più suggestive della zona.

Ti aspettiamo alle 18.30 alla terrazza della Cappelletta di Santa Maria del Lume, sulla strada del Faro di Capo Zafferano a Santa Flavia.

Luogo: Cappelletta di Santa Maria del Lume a Capo Zafferano, Stradella Vicinale Torre Zafferano, SANTA FLAVIA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:30

Artista: Collettivo “Di chi è il mare?”

Prezzo: 0.00

Link: https://www.instagram.com/p/DZpC849oCa8/

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