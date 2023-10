“Stupisce e rammarica il silenzio sulla nostra proposta del sorteggio per la nomina dei manager della sanità, sulla base dei migliori per professionalità e competenza, da parte non solo di chi ci ha accusato di voler lottizzare tali nomine ma anche dai partiti che crediamo abbiano a buon diritto la possibilità di farci sapere cosa pensano di questa proposta che va nel segno della trasparenza nella scelta dei manager inclusi nell’elenco”. Lo dichiara il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro.

“Insistiamo nella nostra proposta del sorteggio con le opportune valutazioni di ulteriore stringate valutazioni di professionalità e competenza che il Presidente Renato Schifani e l’assessore Giovanna Volo vorranno apportare. Lo facciamo nella convinzione che questo possa consentire una più rapida nomina dei manager nell’interesse della sanità e della salute dei siciliani che così potranno ben apprezzare una ulteriore buona azione del governo del Presidente, scevra da qualsiasi residui condizionamenti di logiche di partito”, conclude.

Nessuna proroga

Come anticipato da Blogsicilia, intanto, è arrivata nei giorni scorsi “l’ufficialità” della Regione: il governo procederà alla nomina dei manager delle aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche siciliane entro la scadenza degli attuali mandati. La precedente proroga degli incarichi si era resa necessaria perché la Commissione regionale per la selezione dei candidati idonei alla nomina a manager non aveva ancora concluso la procedura valutativa.

Lavoro portato a termine

Questo lavoro, continua la Regione, “è stato portato a termine e il governo regionale rispetterà i tempi per procedere alle nomine dei direttori generali, secondo le norme di legge, affinché siano al più presto nel pieno delle loro funzioni, così da poter dare, nell’ampio arco temporale garantito dal loro mandato, un contributo di efficienza e visione strategica per il rilancio della sanità”.

Vertice a Palazzo d’Orleans

Per questo si è tenuto la settimana scorsa un vertice operativo a Palazzo d’Orleans sulle nomine dei dirigenti generali delle Asp e delle Aziende ospedaliere. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato l’assessore alla Salute Giovanna Volo, il dirigente generale del dipartimento di Pianificazione strategica Salvatore Iacolino e il capo di gabinetto dell’assessore Giuseppe Sgroi per fare il punto in vista in vista delle prossime designazioni dei manager.

La polemica

La polemica era esplosa a margine della diffusione di una ipotesi di lavoro ancora embrionale di riforma della sanità ma la battaglia è presto diventata politica. Tensioni sarebbero emerse fra l’ala azzurra che fa capo all’assessore catanese Marco Falcone e i centristi della dc nuova di Totò Cuffaro. Tensioni fomentate da alcune indiscrezioni di stampa.

A manifestare malumore per prima è stata l’ex presidente della commissione Sanità all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo con una nota dal tono inusuale per un esponente della maggioranza.

