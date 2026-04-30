La segreteria provinciale del Sim (Sindacato italiano militari) carabinieri di Palermo ha svolto una visita istituzionale presso il nucleo radiomobile del comando provinciale, reparto considerato il perno operativo del pronto intervento nel capoluogo siciliano. La delegazione sindacale, composta dai consiglieri regionali Franco Sortino, Giuseppe Ciappa e Charlene Gioia, è stata ricevuta dal comandante del reparto, il tenente colonnello Luca Morrone.

L’incontro si inserisce in una strategia di monitoraggio costante finalizzata alla tutela del personale impegnato in un territorio vasto e complesso come quello di Palermo, quinta città d’Italia per numero di abitanti. Il nucleo radiomobile rappresenta la prima linea dell’arma, con equipaggi chiamati a gestire quotidianamente interventi delicati che spaziano dalla prevenzione dei reati al soccorso pubblico, spesso in situazioni di alta tensione e rischio.

Dalla segreteria provinciale del Sim è giunto un commento positivo sulla natura del confronto, definito una visita proficua per mantenere un contatto diretto con i colleghi operanti in un contesto di altissimo profilo. Il sindacato ha sottolineato come la prossimità al cittadino e la tempestività d’intervento, doti fondamentali del reparto, richiedano una condizione psicofisica ottimale, dotazioni adeguate e tutele certe per ogni militare.

Un punto centrale della discussione ha riguardato il nesso tra la serenità del personale e l’efficacia del servizio reso alla comunità. Secondo il sindacato, non può esistere un’operatività eccellente senza una reale tutela di chi mette quotidianamente alla prova la propria professionalità per garantire la sicurezza urbana. Per questo motivo, l’organizzazione sindacale ritiene imprescindibile che l’esposizione al rischio venga bilanciata da un solido riconoscimento istituzionale.

Oltre alle tutele strutturali, il Sim ha sollevato il tema della meritocrazia. La richiesta è quella di promuovere una cultura che valorizzi l’impegno dei carabinieri attraverso il ricorso a idonee ricompense, capaci di dare la giusta gratificazione professionale a chi opera costantemente in prima linea.

Il sindacato ha ribadito l’impegno a farsi parte attiva presso le sedi competenti per rappresentare queste istanze, assicurando che la dedizione del personale sia sempre accompagnata da condizioni di lavoro dignitose. L’obiettivo finale resta quello di garantire ai militari la possibilità di operare con la massima serenità, restituendo il giusto valore al contributo fondamentale che l’arma fornisce alla sicurezza della comunità palermitana.