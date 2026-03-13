Il Sindacato Italiano Militare Carabinieri (SIM) annuncia con soddisfazione un importante passo avanti nel percorso di crescita e radicamento sul territorio siciliano.

La collega Charlene Gioia è stata eletta Consigliera Regionale, un incarico di prestigio che premia l’impegno costante e la professionalità dimostrata all’interno dell’organizzazione.

Charlene Gioia approda alla segreteria regionale dopo aver brillantemente ricoperto l’incarico di Consigliera Provinciale con delega alle Pari Opportunità. Grazie alle sue spiccate capacità umane e professionali, la neoeletta consigliera rappresenterà un punto di riferimento fondamentale per tutte le iscritte e, più in generale, per l’intero corpo associativo, portando avanti le istanze del personale con rinnovata energia.

L’ingresso di Charlene Gioia va a potenziare una squadra regionale che vede già il forte contributo della sezione provinciale di Palermo, grazie alla presenza di figure di comprovata esperienza come Francesco Sortino, Giuseppe Ciappa e Pasquale Lo Sapio.

“L’elezione di Charlene Gioia rappresenta un valore aggiunto per la nostra segreteria,” – dichiarano i vertici del SIM Palermo – “Siamo certi che la sua esperienza nel campo delle pari opportunità e la sua determinazione saranno determinanti per affrontare le sfide future e per garantire una tutela sempre più efficace e inclusiva per tutti i colleghi.”

Con questo nuovo assetto, il SIM Carabinieri conferma la propria volontà di investire su profili competenti e pronti al dialogo, consolidando la propria posizione come primo e più rappresentativo sindacato della categoria.