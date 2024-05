In un incontro promosso del deputato regionale on. Giuseppe Lombardo, alla presenza del leader Mpa, Raffaele Lombardo, dell’assessore regionale all’energia, on. Roberto Di Mauro, dei deputati regionali On. Giuseppe Castiglione e On. Giuseppe Carta e del on. Totò Lentini è stata ufficializzata l’adesione al Movimento di Leonardo Spera, sindaco di Contessa Entellina ( provincia di Palermo) e di Giuseppe Oddo, sindaco Campofiorito (provincia di Palermo).

Le parole di Di Mauro

“Il Movimento per l’Autonomia continua a crescere – ha commentato l’assessore nonché commissario Mpa a Palermo, Roberto Di Mauro – arricchendosi del contributo di due amministratori, due sindaci che quotidianamente lavorano e combattono le battaglie delle persone comuni. Battaglie che rappresentano in pieno lo spirito del Movimento”.

Leonardo Spera, poco meno di un anno fa, è stato confermato sindaco di Contessa Entellina. Già vice presidente dell’Anci e già candidato con ottimi risultati alle elezioni regionali del 2022, è stato indicato come vice commissario provinciale del Mpa di Palermo.

“Una scelta di orientamento e di ispirazione autonomista – ha detto Leonardo Spera – per rinnovare un impegno quotidiano che da anni porto avanti come Sindaco anche all’interno dell’associazionismo comunale. Iniziamo questa avventura con entusiasmo e la giusta determinazione per costruire un progetto di crescita nella nostra provincia”.

Nella stessa tornata elettorale del 2023, Giuseppe Oddo, a Campofiorito, ha ottenuto un vero e proprio plebiscito con circa l’86% dei consensi.

Niente accordo con la Lega per le Europee

Tramontato l’accordo tra il Movimento per l’Autonomia di Raffaele Lombardo e la Lega di Matteo Salvini in vista delle prossime elezioni Europee nonostante le due forze politiche rimangano “unite” per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Raffaele Lombardo, ex presidente della Regione Siciliana e leader dell’Mpa, parla anche del caso a Siracusa con due consiglieri del Movimento nella giunta comunale aretusea e di altro.

L’incontro con Salvini

Nei giorni scorsi Lombardo ha incontrato Salvini nel catanese. Pochi minuti come ha rivelato il leader e fondatore dell’Mpa, nel quale ha detto al suo interlocutore: “che se vuole una lista forte cominci col candidare i suoi assessori: sarebbe illogico e inspiegabile sprecare la loro popolarità”.

