Incontro tra il sindaco e l'amministratore unico

Oggi, mercoledì 1° aprile 2026, l’Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. (SIS), avv. Michele Pivetti Gagliardi, ha incontrato il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, il prof. Roberto Lagalla, presso la sede del Comune di Palermo.

Al centro del confronto, il ruolo strategico che l’Interporto di Termini Imerese potrà svolgere nella redistribuzione del traffico merci nell’area metropolitana. Una volta a regime, la struttura consentirà a una quota significativa di traffico su gomma oggi convergente sul Porto di Palermo di essere assorbita dal Porto di Termini Imerese, situato a circa 8 km dall’interporto. Il risultato atteso è una riduzione della pressione logistica sul capoluogo, con benefici diretti sulla viabilità urbana e sull’efficienza della catena di distribuzione regionale.

Il tema è oggetto di attenzione condivisa da parte delle istituzioni coinvolte. SIS prosegue nel percorso di progettazione e sviluppo dell’infrastruttura, inserita nella pianificazione nazionale (Legge Obiettivo) e nei corridoi europei TEN-T.