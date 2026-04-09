La prima tranche invernale-primaverile della decima stagione concertistica del Monk Jazz Club di Catania – il più importante jazz club della Sicilia orientale creato nel 2017 dai soci dell’associazione culturale Algos (oggi rappresentata da Dino Rubino, Nello Toscano, Giuseppe Privitera e Francesca Santangelo) – volge al termine con l’ultimo mese di concerti. Venerdì 10, alle 21.30, e sabato 11 aprile, alle 19 ed alle 21.30, torna sul palco di Palazzo Scammacca del Murgo un amico del Monk, il sassofonista soprano siracusano Rino Cirinnà, in quartetto con Seby Burgio al pianoforte, Marco Zenini al basso elettrico e Francesco De Rubeis alla batteria. Cirinnà presenta “Sketches of Islands”, progetto nato all’interno di Insulæ Lab – Centro di Produzione Musica, sotto la direzione artistica di Paolo Fresu, e racconta le isole non come luoghi isolati, ma come crocevia di storie, culture e suoni. Il titolo è un chiaro omaggio a “Sketches of Spain” di Miles Davis, riferimento ideale e dichiarazione d’intenti di un lavoro che guarda alla grande tradizione del jazz per reinventarla con uno sguardo contemporaneo.

Rino Cirinnà è un sassofonista e compositore raffinato che intreccia linguaggi contemporanei e radici mediterranee.“Sketches of Islands” prende spunto dalla forma musicale classica, e in particolare dalla “suite”, dove le composizioni originali di Cirinnà si ispirano a ritmi e melodie contemporanee. Rino Cirinnà: «E’ una nave in viaggio che, partendo dalla Sicilia, percorre il Mediterraneo e incontra le sue isole maggiori con i propri colori, le grandi tradizioni, gli insostituibili sapori e gli inarrivabili profumi, attraverso modalità affascinanti e suggestive. E adesso il progetto a breve diventerà un disco». Dino Rubino, direttore artistico del Monk: «Per “Sketches of Islands”, con Rino ci sarà Seby Burgio, musicista solarinese che lui ha contribuito a far conoscere quando era un giovanissimo talento. Con loro i romani Marco Zenini e Francesco De Rubeis per un progetto difficile da catalogare con molta elettronica suonata da Burgio e lo stesso Cirinnà che fa uso fa uso di pedali di effettistica. Questo progetto ha già fatto tantissimi concerti, lo scorso anno è stato portato anche a Kiev, con Paolo Fresu special guest».

Rino Cirinnà

Biglietti: € 27 Info alla e-mail prenotazioni@monkjazzclub.it o al telefono 3755249597.

Luogo: Monk Jazz Club, Palazzo Scammacca del Murgo, piazza Scammacca, 1, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Artista: Rino Cirinnà Seby Burgio Marco Zenini Francesco De Rubeis

Prezzo: 27.00

Info:

Con i tre live del progetto “Schetches of Islands” del sassofonista siracusano Rino Cirinnà – in quartetto con Seby Burgio al pianoforte, Marco Zenini al basso elettrico e Francesco De Rubeis alla batteria -, in calendario il 10 e l’11 aprile, e con quelli del Nico Gori 4et – in quartetto con Dino Rubino al pianoforte e flicorno e con Nello Toscano al contrabbasso e Joe Santoro alla batteria -, in calendario il 23 e 24 aprile, si chiude la prima tranche invernale-primaverile della decima stagione concertistica del Monk Jazz Club di Catania

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