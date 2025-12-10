L’apprendimento può cambiare la vita di una persona. E quando cambia una persona, può trasformarsi anche una comunità. È da questa visione che nasce Skills R-Evolution, il nuovo evento promosso da CEIPES– Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e Sviluppo, organizzazione palermitana attiva da quasi vent’anni nel campo dell’educazione, dell’inclusione e dell’innovazione sociale.

L’appuntamento si inserisce nel calendario della Lifelong Learning Week 2025, la settimana europea dedicata all’apprendimento permanente, e porta a Palermo un momento di confronto pubblico sul valore delle competenze e sull’importanza di un lifelong learning realmente accessibile a tutte e tutti.

Il 2025 segna un traguardo importante per CEIPES, che celebra i suoi 18 anni di attività. Anziché una festa convenzionale, l’organizzazione ha scelto un compleanno simbolico: non spegnere candeline, ma accendere conversazioni.

Un modo per raccontare un percorso costruito nel tempo attraverso progetti europei, collaborazioni locali e internazionali, iniziative per le scuole, percorsi formativi e interventi sociali che hanno coinvolto migliaia di persone a Palermo e non solo.

Skills R-Evolution proporrà un format dinamico che alterna panel tematici sulle competenze del futuro, laboratori esperienziali aperti al pubblico e momenti di confronto con professionisti dei settori educativo, sociale, sanitario, culturale e penitenziario.

Una serata pensata per mettere in movimento idee e prospettive, dare voce a esperienze diverse e mostrare come l’apprendimento possa davvero diventare uno strumento di cambiamento personale e collettivo.

Per approfondire, il programma completo dell’iniziativa è disponibile al link: https://fb.me/e/6hpPr7pOx

