Il WWF Sicilia Nord Occidentale da qualche tempo sta tentando di ampliare le proprie attività naturalistiche di volontariato curando nuove tematiche che, anche se mai trascurate, sono state comunque trattate in modo sporadico e poco organico per quanto riguarda la loro conduzione ed organizzazione.

Una di queste riguarda la gestione del primo soccorso agli animali selvatici, problema sul quale, come associazione, il WWF è chiamato frequentemente, specialmente in primavera ed estate e che è stato affrontato col solo impegno personale di pochi volontari.

Dopo il corso di Assistente Ambientale Antibracconaggio tenuto ad ottobre, in cui si sono formati decine di nuove figure estremamente importanti per la tutela della nostra fauna selvatica, con l’adesione al WWF di Michele D’Amico, da sempre volontario e impegnato proprio nel primo soccorso della fauna selvatica, è venuto il momento di trattare l’argomento con la dovuta sistematicità.

Proprio per dare l’opportunità a giovani e non, amanti degli animali, sia soci che simpatizzanti, a creare questo gruppo di primo soccorso alla fauna selvatica abbiamo fissato un incontro conoscitivo sull’argomento per venerdì 21 febbraio alle 17.30 presso la sede di via Malaspina 27 a Palermo, per trattare l’argomento ed impostare su di esso un minimo di rete organizzata per compiere in modo funzionale questa delicata attività.

L’incontro è aperto anche a chi vuole solo conoscere meglio l’argomento della fauna selvatica e spiegato il modo di come comportarsi quando si è al cospetto di un animale selvatico in difficoltà.