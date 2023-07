Definita la procedura di affidamento per la spedizione, nel corso della prossima settimana saranno inviate tramite lettera le comunicazioni con le istruzioni sul ritiro, presso gli Uffici Postali preposti, della carta solidale per acquisti di beni di prima necessità rivolta ai 21 mila beneficiari residenti a Palermo.

La misura prevista dal Governo

La misura, prevista dal Governo con il coinvolgimento degli Enti locali, è stata istituita, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, grazie a un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Le parole di Rosi Pennino

“Il Comune – dichiara l’assessore alle Attività sociali Rosi Pennino – ha effettuato la verifica nei tempi previsti dal Decreto del Governo di un elenco di ben 21 mila utenti aventi diritto, validato dall’INPS, dando un segnale forte di efficienza e immediatezza a dispetto di un contesto, a livello nazionale, molto disomogeneo. L’elenco dei beneficiari, per ovvi motivi di privacy, non può essere pubblicato, per cui, chiunque avesse bisogno di ricevere informazioni, anche solo per sapere se è in elenco, può rivolgersi agli otto Servizi sociali territoriali. Ringrazio gli uffici dell’assessorato alle attività sociali e tutto il personale che ha lavorato duramente per il raggiungimento in tempi brevi di questo importante obiettivo”.

L’iniziativa “Dedicata a te”

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri, in un video ha annunciato l’iniziativa ‘Dedicata a te’, una social card da 380 euro per fare la spesa.

Meloni ha spiegato: “Il problema principale che ha impattato sulle famiglie italiane quest’anno è stato l’inflazione, un tema al quale il governo ha dedicato diverse misure. Penso al rafforzamento dei salari più bassi particolarmente con il taglio del cuneo contributivo, all’aumento della platea delle famiglie che potevano accedere al sostegno per pagare le bollette energetiche e a tante altre iniziative. Oggi ce n’è una che riguarda quel milione e 300 mila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell’acquisto dei generi di prima necessità, il famoso ‘caro carrello’. Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutare queste famiglie e sarà disponibile presso gli uffici delle poste italiane la ‘Carta dedicata a te'”

Si tratta di “una carta che si attiva e che consente a queste famiglie di avere circa 400 euro da spendere negli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità ma ha un valore più ampio grazie alla scontistica che il governo ha ottenuto dagli esercenti, dalla grande distribuzione, perché questo è uno di quei casi in cui tutta la filiera si è messa al lavoro”

