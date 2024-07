Il solarium a Barcarello resterà aperto tutta l’estate. Il presidente del Tar, Salvatore Veneziano, con decreto d’urgenza, ha sospeso il provvedimento della Regione che bloccava l’opera. Se ne riparlerà il prossimo 10 settembre quando il ricorso sarà discusso in udienza collegiale.

La valutazione d’Incidenza Ambientale

La ditta Gifra Srls assistita dall’avvocato Massimo Blandi ha dimostrato che l’opera non ricade in una zona vincolata. La società ha prodotto la valutazione d’incidenza ambientale e dunque la verifica degli effettivi rischi ambientali sulla zona dell’area marina protetta e Zsc hanno, appunto, portato la sospensione del provvedimento regionale in fase di ricorso.

Dissequestro per il Solemar

Dissequestrato il lido Solemar ad eccezione della pedana dove venerdì 5 luglio si stava svolgendo una serata danzante. Il pubblico ministero Claudio Camilleri ha accolto la richiesta degli avvocati Fausta Catalano e Mario Bellavista. Da subito può riaprire la struttura che ospita un lido e un ristorante all’Addaura.

Pedana sotto sequestro

Restano i sigilli alla pedana in legno che secondo i vigili urbani, era stata trasformata nella pista di una discoteca abusiva, mettendo a rischio l’incolumità dei clienti e a dura prova l’udito dei residenti. I legali nel frattempo raccolgono gli atti amministrativi certi di potere dimostrare la regolarità della serata e la capacità della pedana di reggere il peso, come dimostrerebbe una perizia. I vigili urbani hanno denunciato quattro persone alla Procura della Repubblica.

Il sequestro dei giorni scorsi

Gli agenti della polizia municipale di Palermo svevano sequestrato il locale Solemar all’Addaura nel lungomare Cristoforo Colombo. I quattro soci sono stati denunciati in concorso, per aver aperto il locale al trattenimento danzante senza le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica. Ancora perché non richiedevano il certificato prevenzione incendi e per non avere la licenza del questore per il pubblico spettacoli e trattenimenti danzanti. Sotto sequestro anche una pedana realizzata in legno e tubi sulla scogliera e dunque sul demanio senza il certificato di collaudo statico e l’autorizzazione antisismica.