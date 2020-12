la raccolta in oltre 250 circoli del pd sicilia dal 5 al 19 dicembre

Il Partito Democratico siciliano aderisce all’iniziativa del PD nazionale “Solidarietà in circolo”, per consentire fino al 19 dicembre la raccolta di beni di prima necessità a favore delle famiglie bisognose.

“Abbiamo già avviato, dopo l’assemblea con i segretari di circolo, – spiega il segretario regionale del PD, Anthony Barbagallo – l’iniziativa ‘teniamoci in contatto’, per stare accanto, in un momento così complicato reso ancora più difficile dalla pandemia, alle persone più deboli e sole che necessitano anche di una parola di conforto. Il PD siciliano quindi aderisce con convinzione a ‘Solidarietà in circolo’, lanciata dal PD nazionale”.

Fino al 19 dicembre, quindi, gli oltre 250 circoli del PD in Sicilia raccoglieranno generi alimentari e di prima necessità da destinare alle persone e alle famiglie in difficoltà: si tratta di un piccolo gesto che può dare tanto alle famiglie e alle persone bisognose, soprattutto in prossimità delle festività natalizie.

Sono davvero numerose, infatti, le famiglie siciliane che a causa della crisi economica determinata dal Covid19 si trovano in uno stato di grande necessità.

Intanto, i Comuni siciliani si organizzano per il sostegno alle famiglie.

Il Comune di Termini Imerese (in provincia di Palermo) continua ad erogare i buoni spesa a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, a causa dell’emergenza socio-assistenziale.

Il Comune, ha avvito l’iter per l’assegnazione di un’altra trance dei buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità, come alimenti, farmaci, prodotti per l’igiene personale, a valere sulle risorse messe a disposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2 Inclusione Sociale – Priorità di investimento 9.i) – Obiettivo specifico 9.1 – Azione di riferimento 9.1.3).

I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di 300 euro per un nucleo composto da una sola persona; 400 euro per un nucleo composto da due persone; 600 euro per un nucleo composto da tre persone; 700 euro per un nucleo composto da quattro persone e 800 euro per un nucleo composto da cinque o più persone.