Al via le istanze

Continuano le misure di sostegno alle famiglie in difficoltà nel corso dell’emergenza Covid19 in Sicilia. Il Comune di Termini Imerese (PA) continua ad erogare i buoni spesa a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, a causa dell’emergenza socio-assistenziale.

Il Comune del Palermitano, ha avvito l’iter per l’assegnazione di un’altra trance dei buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità, come alimenti, farmaci, prodotti per l’igiene personale, a valere sulle risorse messe a disposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2 Inclusione Sociale – Priorità di investimento 9.i) – Obiettivo specifico 9.1 – Azione di riferimento 9.1.3).

I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di 300 euro per un nucleo composto da una sola persona; 400 euro per un nucleo composto da due persone; 600 euro per un nucleo composto da tre persone; 700 euro per un nucleo composto da quattro persone e 800 euro per un nucleo composto da cinque o più persone.

Il buono spesa/voucher sarà corrisposto per il periodo dell’emergenza e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo assegnato al Comune, ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno. In particolare, l’istanza potrà essere validamente presentata dall’intestatario che non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere. Il percettore del buono spesa non deve essere destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo di Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione. Le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito dei cittadinanza”, si legge in una nota del Comune.