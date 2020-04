solidarietà a palermo

Continua con successo a Palermo la collaborazione tra il Comando Militare dell’Esercito in Sicilia e la Comunità ecclesiastica.

La distribuzione di generi di prima necessità, avvenuta giovedì presso la parrocchia di San Francesco di Paola, dai militari in collaborazione con la Caritas e le Infermiere Volontarie della Croce Rossa, ha superato ogni aspettativa ed ha raccolto un consenso davvero inaspettato.

A fronte di un numero purtroppo importante di famiglie in difficoltà che hanno aderito all’iniziativa, numerosi benefattori, sia Istituzioni che privati cittadini, hanno voluto sostenere lo sforzo e donare ulteriori generi alimentari.

Ancora una volta l’Esercito ha mostrato la sua vicinanza alla cittadinanza, ancora più importante in questi giorni di emergenza.

E così anche ieri, per tutta la mattina, il Comando Militare dell’Esercito in Sicilia ha distaccato il proprio personale per continuare l’opera di distribuzione di viveri a San Francesco di Paola, coinvolgendo nell’attività anche l’Associazione Nazionale del Fante che ha rinnovato la donazione di uova pasquali.

A fine attività, oltre alle 400 famiglie del giorno prima, il materiale raccolto ha permesso di soddisfare le esigenze di altri 200 nuclei familiari in difficoltà.

Commoventi le manifestazioni di affetto e gratitudine della comunità riunitasi intorno ai volontari impegnati nella distribuzione e le parole di stima e riconoscenza rivolte ai militari dell’Esercito.