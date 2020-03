la richiesta di aiuto per i poveri rimane alta

I Fanti e le Patronesse dell’Associazione Nazionale del Fante di Palermo hanno consegnato 600 kg di caponata e una pedana di stoviglie monouso per sostenere la Missione Speranza e Carità in questi difficili giorni.

Lo hanno potuto fare grazie alle donazioni che sono pervenute al conto corrente dedicato attivo già da oltre una settimana e grazie al contributo personale di parecchi soci che hanno raccolto l’accorato appello dei Missionari della comunità fondata da Fratel Biagio Conte.

“In questi giorni di sacrificio e dolore riusciamo a comprendere meglio la sofferenza degli ultimi che, spesso già privati di riferimenti affettivi, di un lavoro e di un tetto sulla testa, si trovano a combattere con la carenza di generi di prima necessità. Fratel Biagio e i Missionari – dice il 1° Lgt. Vincenzo Maniaci, presidente dell’AssoFante – sono testimonianza in terra di santità e ci ricordano ogni giorno che nessuno si salva da solo e che è solamente tendendoci la mano che riusciremo a superare anche questa Quaresima della nostra vita”.

“I volontari dell’AssoFante sono per tutti noi il conforto della Provvidenza che non abbandona e che soccorre. La loro presenza – dice Riccardo Rossi, portavoce della Missione Speranza e Carità – è quella goccia d’acqua nel deserto che aiuta a dissetare. Tutti insieme, con i nostri piccoli gesti possiamo fare grandi cose per chi è in difficoltà. Questo tempo così difficile, può diventare una opportunità per occuparci delle povertà in maniera migliore e mettere le basi per una società migliore”.

In particolare sono state fornite, su richiesta, stoviglie monouso (piatti, bicchieri, posate) e derrate alimentari. Cominciano a scarseggiare, però, anche i prodotti per l’igiene personale.

La ditta Contorno, in particolare, che ha sostenuto l’iniziativa fornendo oltre 600 chili di caponata al prezzo di costo ha donato, e continuerà a farlo, altri beni alimentari.

La richiesta di aiuto rimane, però, alta. Chiunque può dare il suo contributo, anche piccolo, con una donazione sul conto corrente bancario intestato al Presidente AssoFante alle seguenti coordinate:

IBAN: IT04J0306967684510337321150 Intestato a Vincenzo Maniaci

Causale: DONAZIONE EMERGENZA CORONAVIRUS PER MISSIONE SPERANZA E CARITÀ (cognome e nome del benefattore).

Per ogni necessità sono attivi i numeri 360.1002424 e 091 8430341