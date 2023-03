Festa per una famiglia di Bagheria che ha vinto una bella cifra ai Soliti Ignoti, il programma del pre serale di Rai 1, indovinando chi era il parente misterioso. Giovanni e Manuela Franzino, marito e moglie, hanno vinto 100 mila euro, facendo davvero una bella figura e compiendo un percorso netto di 250 mila euro nella prima fase del gioco.

Hanno indovinato il parente misterioso

I due, a fine giro, sono riusciti a indovinare ogni singolo mestiere do ogni ignoto, con una sicurezza e velocità che li ha portati a raccogliere il massimo del montepremi disponibile: 250 mila euro. Tra gli otto ignoti c’erano l’allenatore della Nazionale Femminile di Volley, chi gestisce un vivaio di piante acquatiche, chi pratica la danza africana, chi possiede un’impresa di orologi di lusso, chi vendeva crepes, chi produce batterie per l’aerospazio, chi ha un’aspp di supporto agli anziani e, infine, chi crea sfondi per set fotografici.

Grande festa a Bagheria

Arrivati al parente misterioso i due bagheresi hanno optato per tutti gli aiuti, compreso il Binocolone, arrivando a totalizzare la cifra di 100 mila euro. Una cifra molto importante con i due bagheresi che, a quel punto, hanno deciso di puntare su un determinato ignoto e anche questa volta hanno avuto ragione. Il Parente Misterioso era il papà di uno degli ignoti e i due siciliani sono riusciti a trovare sua figlia e a conquistare 100 mila euro in gettoni d’oro.

L’amore per Palermo di Amadeus

Una serata tutta siciliana che vede la vittoria di due bagheresi simpatici e che hanno suscitato la simpatia di Amadeus per la Sicilia. I suoi genitori infatti sono originari di Palermo. Amadeus, nel corso della serata, ha inviato i saluti ai palermitani, dicendo di provare per loro un grande affetto e non si è fatto mancare battute in dialetto che non ha mai dimenticato.