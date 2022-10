La solitudine dell’Ustica Calcio, otto club pronti a disertare la trasferta per il caro prezzi

Edoardo Ullo di

28/10/2022

Il caro prezzi si abbatte sul calcio amatoriale. E crea un caso nel campionato di terza categoria palermitana. Otto squadre su nove, infatti, otto società regolarmente iscritte al girone B del campionato federale di base (è l’ultimo gradino della scala piramidale del calcio Figc), hanno scritto una lettera alla delegazione di Palermo della Federcalcio comunicando che non andranno in trasferta ad Ustica per disputare le loro partite di campionato.

Viaggio ad Ustica troppo costoso

La motivazione dei club è spiegata nella lettera: i costi della trasferta per raggiungere la sede delle partite dell’Ustica Calcio sono insostenibili per una squadra dilettantistica di terza categoria.

Questo il testo della missiva firmata dai dirigenti del Calcio Rangers, Asd Atletico Stella d’Oriente, Prato Verde, Colomba Bianca, Real Phoenix, Rokkalia e Lercara.

La lettera delle società

“Il sottoscritto Fabrizio Lo Giudice in qualità di Rappresentante Legale della Pol. Ficarazzi e in rappresentanza delle seguenti società:

CALCIO RANGERS nella persona di Giuseppe Di Pasquale

ASD ATLETICO STELLA D’ORIENTE nella persona di Tommaso Gargano PRATO VERDE nella persona di G. SUCATO

COLOMBA BIANCA nella persona di ANTONINO Di Maria REAL PHOENIX nella persona di Sciacca Gaetano ROKKALIA nella persona di Vincenzo Grifo

LERCARA nella persona di Christian Corvetta

INTENDE comunicare con la presente che nessuna delle suddette Società intende partecipare alla gara alla gara valevole per il campionato di terza categoria Comitato Provinciale Palermo Girone B in programma sul campo di USTICA. Tale decisione è stata presa in considerazione dopo aver appreso l’aumento dei biglietti dell’aliscafo per il trasferimento aII’isoIa di Ustica, biglietti più che raddoppiati rispetto lo scorso anno.

Con questa comunicazione tutte le Società intendono sensibilizzare gli organi competenti sottolineando che tale spesa è improponibile per un campionato di Terza Categoria.

Certi di una vostra disanima della trasferta a riguardo e consapevoli di un Vostro sostegno incondizionato confidiamo sulla vostra professionalità ed imparzialità sportiva, certi, ancora di un Vostro riscontro nel più breve tempo possibile porgiamo Distinti Saluti Data 27/10/2022”.

L’Ustica Calcio ha giocato regolarmente in trasferta

L’Ustica calcio, però, ha giocato in trasferta la prima partita di campionato sul campo della Rokkalia (vincendo peraltro 4-1). A Rocca Palumba. Corsi e ricorsi. E’ successo la stessa cosa con il Pantelleria, il Lipari ed il Lampedusa.

Il presidente Vena “Noi i più penalizzati, se continua così a dicembre si chiude”

Il presidente dell’Ustica Calcio, Filippo Vena, ha commentato la situazione. “Sapevamo di questa lettera – spiega il massimo dirigente del club isolano – e purtroppo dico che siamo i più penalizzati. Il motivo è presto detto: le altre società dovranno comunque venire una volta sola in questa stagione, mentre noi abbiamo da organizzare otto trasferte. Sono tantissime. Il prezzo dei biglietti è aumentato e a persona si spendono quasi 60 euro per i ragazzi non residenti e noi 15 tra giocatori ed allenatori di Palermo ai quali paghiamo come società il biglietto a prezzo pieno. Di questo passo, da qui a dicembre, se non dovessimo trovare sponsor, saremo costretti a chiudere i battenti. I prezzi sono troppo elevati. Se avessimo previsto questa situazione probabilmente non ci saremmo iscritti. Ed è un peccato per i tanti ragazzi che mettono passione nello sport”.

Cardella “Figc regionale ha raddoppiato contributo per trasferta di Ustica”

Il delegato provinciale di Palermo della Figc Fabio Cardella, contattato da BlogSicilia.it ha sottolineato: “Da anni c’è un contributo alle società che vanno ad Ustica. Questo corrisponde a 300 euro. Il presidente Regionale della Figc Sandro Morgana, preso atto della difficoltà delle società del girone B della terza categoria palermitana, ha raddoppiato questo contributo a 600 euro a partita. Speriamo che la situazione relativa al caro prezzi rientri con i prossimi interventi della politica”.