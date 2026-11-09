La richiesta del Sinappe

Una delegazione del sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria Sinappe ha effettuato un sopralluogo nella Casa Circondariale di Trapani per verificare le condizioni strutturali, organizzative e di sicurezza dei vari reparti della struttura.

Alla visita hanno preso parte il segretario generale aggiunto Nicolò Lauricella, il vice segretario regionale per la Sicilia Rocco Parrinello, il segretario provinciale di Trapani Gabriele D’Alberti, il vice segretario provinciale Antonino Craparotta e la segretaria provinciale Roberta Lauricella.

Al centro dell’ispezione vi è stato il Reparto Mediterraneo, già visitato dai vertici sindacali lo scorso anno. Secondo quanto riferito dalla delegazione, il quadro generale risulta peggiorato a seguito delle ultime proteste all’interno dell’istituto, evidenziando una serie di criticità strutturali e gestionali.

Nel dettaglio, il Sinappe ha segnalato una carenza complessiva nei livelli di sicurezza dell’intero istituto, l’assenza di un reparto dedicato all’isolamento e la mancanza di un presidio sanitario con assistenza medica continuativa sulle 24 ore. Rilevate inoltre continue perdite idriche dalle tubazioni del reparto, con conseguenti danni alla vivibilità degli ambienti.

A fronte della situazione riscontrata, l’organizzazione sindacale ha richiesto la chiusura immediata del Reparto Mediterraneo in attesa del ripristino dei necessari standard di sicurezza e di agibilità. Le contestazioni emerse saranno formalizzate ai vertici dell’Amministrazione penitenziaria e presentate direttamente al Capo del Dap a Roma.