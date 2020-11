Lo dichiarano i consiglieri comunali Ottavio Zacco e Catia Meli.

“Questa mattina si è svolto il sopralluogo congiunto con i tecnici del settore edilizia scolastica e con il RSPP della scuola presso il plesso Giovanni Pascoli di Partanna Mondello, sopralluogo chiesto dai consiglieri comunali Ottavio Zacco e Catia Meli a seguito della chiusura dell’intera struttura per alcune lesioni riscontrate sul controsoffitto di un’aula.

Dal sopralluogo è emerso che l’eventuale pericolosità (da verificare ulteriormente con tecnici addetti) del controsoffitto interessa solo il piano primo del plesso scolastico. Su nostra richiesta, infatti, è stato appurato che nelle aule del piano terra non è presente controsoffitto e queste possono essere rese agibili per le lezioni.

Tale provvedimento eviterebbe la chiusura totale del plesso, rendendo fruibili le 7 aule dell’intero piano terra, scongiurando di fatto il fastidioso doppio turno, e rendendo meno gravoso per gli alunni e per i genitori il prosieguo di un anno scolastico già di per sé alquanto tribolato.

Quindi, abbiamo chiesto agli uffici di accelerare l’iter per la riapertura del plesso.

Ringraziamo il RSPP architetto Cipolla della DD Partanna Mondello per essersi assunto una responsabilità maggiore di quella prevista dalle proprie competenze”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali Ottavio Zacco e Catia Meli.