Qual è il ruolo della poesia nell’era digitale ? Come si è trasformata? All’arte più nobile della creatività, è stato dedicato il secondo appuntamento del ciclo d’incontri” Le donne salveranno il mondo”, che valorizza il talento, la professionalità e la sensibilità delle donne in ambiti diversi, promosso ed organizzato dal Soroptimist Club di Palermo presieduto da Giovanna Scelfo. Dalla tutela della terra alla salvaguardia delle arti al valore della donna nel mondo dell’ ‘impresa, con ” La poesia salverà il mondo- Beatrice e le altre” , tra memoria e contemporaneità, appuntamento venerdì 20 giugno alle 17,30 nella splendida cornice del Glam di Mondello. Con Rosa Di Stefano, giornalista, presidente di Federalberghi Palermo e padrona di casa, che modera il talk, dialogheranno Tania Salamone, già docente in alcuni licei classici di Palermo e la poetessa Giovanna Fileccia, che ha ideato, coniandone il neologismo, la Poesia Sculturata. << In un momento così particolarmente buio della nostra storia- dice Giovanna Scelfo- la poesia che è il linguaggio dell’anima, che dà forma alle nostre emozioni, può essere un faro che illumina le nostre vite, la chiave che ci aiuta a trovare la consapevolezza per ciò che accade dentro e fuori di noi e soprattutto che ci fa capire verso dove stiamo andando. Nel mondo di oggi dominato da ritmi frenetici, dalla tecnologia, la poesia ha ancora la capacità di toccare il midollo dei fatti, dei sentimenti e delle cose”. La poesia può ancora salvarci? << Sì- dice Rosa Di Stefano, direttrice delle rivista culturale “E’ geniale”- Perché ci ricorda chi siamo quando tutto attorno ci chiede di dimenticarlo. Perché ci insegna a sentire, non solo a reagire.Perché ci obbliga a fermarci, a respirare, ad abitare il silenzio.E chi meglio delle donne può custodire questa voce profonda?Le donne da sempre tessono legami invisibili, parole non dette, silenzi che raccontano più di mille discorsi.Sono madri, figlie, amiche, amanti, imprenditrici, curatrici di anime. Sono, come Beatrice,presenze rivelatrici, che cambiano il corso delle cose solo con la loro esistenza>>. In “Beatrice e le altre”, la poesia di ieri e di oggi. Appassionata cultrice del Sommo poeta, la professoressa Salamone condurrà il pubblico, tra versi ed aneddoti, alla scoperta del potere salvifico di Beatrice, la “Donna” la cui sola apparizione trasformerà il mondo di Dante riportandolo sulla “dritta via che era smarrita”. La poetessa, scrittice e drammaturga Giovanna Fileccia, è alla costante ricerca dell’armonia di suoni, immagini e colori che poi, secondo un suo personale modo di vedere, trasforma in parole e materia con la sua Poesia sculturata: opere tridimensionali e sculture ispirate dalle sue poesie, per dare voce all’umano in tutte le sue forme. In un mondo dove l’attenzione è limitata, la poesia,spesso breve ma intensa, può trasmettere messaggi forti con poche parole, adattandosi al ritmo contemporaneo senza perdere profondità.

Luogo: Mondello Glam Hotel – Spa, Resort & Terrace, Via Gallo, 22, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 17:30

Artista: Giovanna Fileccia

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.