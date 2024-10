Il questore di Palermo Maurizio Calvino ha sospeso per sette giorni, a decorrere da ieri, la Scia di un pub del centro cittadino. Nel locale, lo scorso 31 agosto, si sono registrati disordini da parte di alcuni clienti esagitati che sono sfociati in una violenta rissa con lancio di oggetti ed arredi della struttura. La violenza dei giovani ha messo in pericolo l’incolumità degli altri avventori presenti ed addirittura la sicurezza di pedoni ed automobilisti, in prossimità di una zona centrale molto frequentata e ad alta densità abitativa. Il provvedimento è stato istruito dalla divisione di polizia amministrativa e sociale della questura di Palermo.

Rissa in via Roma, lancio di bottiglie e monopattini, paura per gli automobilisti

Momenti di tensione la scorsa notte in via Roma a Palermo. Un gruppo di giovani ha seminato il caos per quasi un’ora. Ad affrontarsi sono state due ragazze, ma al parapiglia hanno preso parte anche altri ragazzi che hanno rotto bottiglie di vetro e lanciato monopattini elettrici e biciclette in mezzo alla strada rischiando di colpire gli automobilisti.

L’emergenza

Casi del genere vengono segnalati costantemente dai residenti che fino all’alba sono costretti a combattere con la musica alta e gli schiamazzi dei ragazzi ubriachi. I controlli in centro hanno visto la presenta di poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani, con il supporto del personale dell’Asp. La zona passata al setaccio l’area alla Vucciria compresa tra: corso Vittorio Emanuele, via Roma, piazza San Domenico, piazza Sant’Anna, via Argenteria, via Maccheronai, via dei Coltellieri, via dei Frangiai, via Pannieri, via Chiavettieri, discesa Caracciolo, piazza Garraffello, piazza Fonderia.

Il centro storico

Tutte zone particolarmente frequentate dai palermitani e dai turisti che ancora affollano un centro storico caratterizzato dalla presenza di esercizi commerciali di ogni genere. Complessivamente sono state identificate 144 persone, delle quali 33 risultavano avere precedenti penali e o di polizia, controllati 26 veicoli, elevate 8 contravvenzioni, 2 patenti ritirate. Effettuati anche un sequestro amministrativo e un fermo amministrativo. Nel corso dei controlli è stato identificato e denunciato un individuo che è risultato gravato da un Daspo urbano, emesso dal questore di Palermo che gli aveva imposto il divieto di avvicinarsi proprio all’area interessata dai controlli.

La rissa alla Vucciria

E’ in gravi condizioni ricoverato all’ospedale Policlinico Universitario di Palermo il giovane palermitano di 21 anni accoltellato alla Vucciria, il mercato storico di Palermo. Il ragazzo è arrivato la sera tra venerdì e sabato a Villa Sofia con una ferita da taglio che è arrivata vicino al cuore, poi è stato trasferito in terapia intensiva al Policlinico.

Non è in pericolo di vita

Le condizioni del giovane sono critiche, ma il giovane non è in pericolo di vita. Alla Vucciria si sono affrontati due gruppi di ragazzi in piazzetta Monteleone. Non sono ancora chiari i motivi della rissa. Sull’accoltellamento stanno indagando i carabinieri che hanno sentito gli amici e acquisito le immagini delle videocamere della zona di via Roma e corso Vittorio Emanuele. Nella notte fuori dall’ospedale ci sarebbero stati momenti di tensione, protagonisti i parenti e gli amici del ragazzo.

