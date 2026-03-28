Sospeso il concorso al CEFPAS, il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario regionale. La Regione Siciliana vuole prima vederci chiaro su modalità di indizione e sui parametri che permetterebbero queste assunzioni.

Stop per 30 giorni

A comunicare lo stop allo svolgimento concorsuale è lo stesso Cefpas che con una nota annuncia la “sospensione per trenta giorni di tutte le attività correlate ai concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di 9 funzionari e 5 assistenti amministrativi”.

Decisione adottata con delibera del Direttore del Centro

“La decisione, adottata con deliberazione del Direttore del Centro, Roberto Sanfilippo, si è resa necessaria a seguito di una nota del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato Regionale della Salute acquisita in data odierna. L’Amministrazione regionale ha, infatti, comunicato la necessità di un approfondimento istruttorio riguardante l’aspetto autorizzatorio e l’esame delle recenti modifiche al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028”.

In pratica la Regione vuole vederci chiaro e la nota del Dipartimento, che di fatto opera il controllo sull’Ente, mette bin dubbio tutta la procedura. Non c’è una richiesta specifica di sospensione in tal senso ma la richiesta stessa di chiarimenti pone una serie di quesiti.

La scelta del Cefpas

“Poiché l’efficacia delle procedure era subordinata al rilascio di tali autorizzazioni, il Centro ha ritenuto doveroso sospendere le attività per consentire all’Assessorato di ultimare l’iter in un clima di piena regolarità amministrativa” si legge nel documento Cefpas.

In conseguenza di tale sospensione, le prove concorsuali, inizialmente previste per oggi, sabato 28 marzo 2026, e lunedì 30 e martedì 31 marzo sono ufficialmente rinviate. La Commissione esaminatrice ha già ricevuto mandato di interrompere le attività in corso e di informare i candidati.

“Il CEFPAS auspica che il termine di trenta giorni sia sufficiente per ricevere le definitive determinazioni regionali, ferma restando la possibilità di un’ulteriore proroga qualora l’istruttoria non dovesse concludersi entro tale data. Tutti i futuri aggiornamenti e il nuovo calendario delle prove saranno tempestivamente pubblicati sul portale unico del reclutamento “inPA “ e sul sito istituzionale del Centro”.