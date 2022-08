Sosta selvaggia a Mondello. E’ bastata una macchina sportiva parcheggiata in divieto di sosta per mandare il tilt il traffico a Mondello, la località balneare del palermitano. Una Audi nera era stata parcheggiata all’ingresso della stradina che porta alla piazza della borgata marinara. In quel tratto di strada è vietato parcheggiare ed è prevista la rimozione delle vetture che non rispetta il divieto.

Dopo pochi minuti dalla “sosta selvaggia” si è creata una colonna di autobus. I mezzi dell’Amat, proprio a causa di quella macchina parcheggiata maldestramente, non poteva percorrere lo stretto budello che serve per riprendere la marcia in direzione di Palermo. Passeggeri arrabbiati per l’attesa sotto il sole, autisti dell’Amat rassegnati.. Dopo mezz’ora d’attesa il proprietario dell’Audi nera si è degnato di spostare il suo veicolo. E’ salito a bordo e senza chiedere scusa alle decine di persone in attesa è andato via come se non fosse successo nulla.