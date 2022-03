Presenti anche ragazzi che hanno prodotto una birra solidale

Si chiama “Sosteniamoci insieme” ed il nome dell’iniziativa racchiude già l’intero spirito. Si tratta di un progetto, finanziato dall’Assessorato alla Famiglia ed alle Politiche sociali, che vuole solcare una nuova strada per l’inclusione sociale per ragazzi con disabilità intellettiva relazionale con sindrome di Down. Domani, sabato 19 marzo, si tireranno le prime somme durante un incontro alle 10.30 a Villa Magnisi sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Palermo.

L’Asd SporT21 Sicilia ed Aipd capofila

Capofila la L’Associazione sportiva dilettantistica SporT21 Sicilia che opera insieme all’Aipd (Associazione Italiana Persone Down) di Termini Imerese. Il progetto nasce per sviluppare in persone con disabilità un approccio consapevole della coltivazione dei prodotti in agricoltura e le principali tecniche di produzione e trasformazione con una attenzione rivolta alla produzione ecosostenibile dei grani antichi siciliani e degli ortaggi.

Undici ragazzi coinvolti nel progetto hanno prodotto birra solidale

Coinvolti 6 ragazzi della SporT21 Sicilia e 5 ragazzi della Aipd di Termini Imerese che imparano a conoscere meglio prodotti vegetali come gli ortaggi regionali, i prodotti cerealicoli siciliani e tipici dell’agricoltura nostrana per scoprire i segreti delle migliori birre siciliane magari riproponendo a conclusione del corso “sarebbe fantastico”, un percorso di inserimento lavorativo producendo una birra solidale realizzata proprio dai ragazzi.

Grandi partner siciliani del progetto sono il Birrificio Bruno Ribadi e il Birrificio Agrifarm, che producono birra in Sicilia per rendere veramente possibile l’inclusione sociale ed il rafforzamento dei legami sociali tra i nostri ragazzi speciali. Durante il progetto anche visite guidate sui campi dell’Azienda agricola ARS, e dell‘Agriturismo Tenuta Stoccatello

Il programma di Sosteniamoci Insieme

Alle 10.30 – Inizio lavori e presentazione del progetto ” Sosteniamoci insieme”

Giampiero Gliubizzi Presidente SporT21 Sicilia – ODV

Ignazio Cusimano Presidente AIPD Termini Imerese

Martina Lo Biundo progettista Formalab

Alle 10.45 – Saluti delle autorità presenti

Professore Antonino Amato presidente Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Palermo, Gianluca Inzerillo consigliere comunale presidente della IV Commissione Consiliare Comune di Palermo.

Alle 11 – Proiezione video Progetto “Sosteniamoci Insieme”

Proiezione video Progetto “Sosteniamoci Insieme” Alle 11.05 – Percorsi possibili per una vita indipendente – Sergio Silvestre presidente Fondazione Down Friuli Venezia giulia

Percorsi possibili per una vita indipendente – Sergio Silvestre presidente Fondazione Down Friuli Venezia giulia Alle 11.35 – Strumenti legislativi del terzo settore per il dopo di noi. Salvatore Taormina Ufficio legislativo e Legale Regione Siciliana

Strumenti legislativi del terzo settore per il dopo di noi. Salvatore Taormina Ufficio legislativo e Legale Regione Siciliana Alle 12 – Interventi programmati

Bruno Lo Bianco – dirigente Area 5 Brand Sicilia e Marketing Territoriale Regione Siciliana

Alessandro Albanese – presidente Confindustria Sicilia

Marcello Mangia – president and head of Hospitality Mangia’s – Aeroviaggi

Proiezione video della campagna di comunicazione di Coordown

Alle 12.30 – dibattito

dibattito Alle 13 – Conclusioni

Il convegno è organizzato per promuovere la Giornata Mondiale della Sindrome di Down 21 marzo.