Partono i lavori in via Crispi, sottopasso chiuso dal 22 agosto, sospensione parziale della Ztl

Pietro Minardi di

10/08/2022

Dopo anni di attesa, partono i lavori di manutenzione del sottopasso di via Francesco Crispi, a Palermo. L’Ufficio Mobilità ha completato gli ultimi adempimenti, emettendo due ordinanze (987 e 988) con le quali viene disciplinato il traffico in zona. I provvedimenti saranno validi a partire dal 22 agosto. Chiara la ricaduta sulla viabilità della zona, tanto da prevedere la sospensione della Ztl in alcune strade dell’area circostante. Ciò per facilitare il deflusso dei mezzi.

Partono i lavori in via Crispi, chiusure e divieti

Interventi inseriti all’interno dell’accordo quadro 2017-2020, sottoscritto il 9 febbraio 2021 alla presenza dell’ex assessore Maria Prestigiacomo e dei responsabili della ditta Tecno Costruzioni, che si è aggiudicata i lavori. Lavori rallentati da una serie di intoppi burocratici. Difficoltà superate definitivamente nel mese di giugno, quando gli esponenti dell’azienda avevano annunciato l’inizio delle opere, una volta concluse quelle relative al rinnovamento del sistema d’illuminazione.

Secondo quanto previsto dall’ordinanza 987 del 10 agosto 2022, firmata dal dirigente Sergio Maneri, in una prima fase chiuderà al transito la corsia in direzione Cala. Divieto di transito che dovrebbe prolungarsi per circa trenta giorni. Stop al transito che diventerà parziale nella seconda fase degli interventi, con la chiusura che riguarderà soltanto l’area di cantiere, lasciando così libera una corsia larga circa tre metri. Per l’intera durata del cantiere, verrà istituito il divieito di sosta nel tratto laterale compreso fra via Onorato e via San Sebastiano. Ciò per facilitare il deflusso dei mezzi in direzione Cala o, in alternativa verso via Cavour.

Ultimati i lavori, si passerà al lato in direzione piazza della Pace, ovvero quello più coinvolto nel passaggio dei mezzi pesanti in direzione degli imbarcaderi del Porto. Anche in questo caso, vi sarà una prima fase di chiusura totale, della durata di trenta giorni. Stop alla circolazione che diventerà parziale nella fase due. Per l’intera durata dei lavori, è prevista l’instaurazione del regime di divieto di sosta nella corsia laterale, nel tratto compreso fra via Filippo Patti e via Sammuzzo.

Parziale sospensione della Ztl

La seconda ordinanza, la numero 988, riguarderà invece le “azioni di mitigazione veicolare per i lavori di manutenzione”. La viabilità dell’area del Porto è già di per se fragile e l’Amministrazione ha pensato a delle soluzioni alternative sul fronte della viabilità. In tal senso va letta la sospensione della Ztl in una piccola parte di via Roma, fino all’intersezione con via Concettina Franchetti, e nelle vie Squarcialupo e Castello. Ciò “fermo restando la limitazione nel resto della zona A e ferma restando la Ztl notturna”. Quest’ultima infatti rimarrà regolarmente in vigore. Regole diverse per i mezzi pesanti, per i quali sarà costituito “un itinerario alternativo, mediante il posizionamento di segnaletica lungo le vie Squarcialupo e Castello”.

La lunga attesa degli interventi

Come ricordato sopra, gli interventi di manutenzione sul sottopasso di via Crispi erano inseriti nell’accordo quadro triennale 2017-20. Dopo anni di attesa, l’Amministrazione Comunale aveva annunciato l’inizio dei lavori sul sottopasso a gennaio 2021. Nella nota, l’assessore Maria Prestigiacomo sottolineava che proprio quello di via Crispi doveva essere fra i primi interventi ad essere eseguiti. Ciò in virtù del progetto, ai tempi già pronto. Il 9 febbraio 2021 veniva così firmato l’accordo con la Tecno Costruzioni. Impresa che si è aggiudicata i lavori. Da allora è passato oltre un anno ma gli interventi non sono mai partiti. Ciò a causa di alcune lungaggini burocratiche deputate agli uffici comunali.

Le lungaggini burocratiche

Fra queste, la redazione per il cosiddetto piano di sicurezza. Un documento completato ad inizio anno. Ma, mentre la ditta attendeva quest’ultimo atto prima di partire, sono scaduti alcuni atti propedeutici alla redazione dei contratti attuativi. A rappresentare ai nostri microfoni la situazione fu il responsabile della ditta incaricata dei lavori Carmelo Nasello. “Alcuni documenti relativi ai contratti attuativi sono scaduti. Abbiamo firmato l’accordo quadro con il Comune il 9 febbraio 2021. Dopo un anno di attesa, qualche atto è arrivato ai termini di validità. Il piano di sicurezza è finalmente arrivato, il progetto è pronto. L’iter adesso prevede la sottoscrizione di questi contratti attuativi. In 30-45 giorni speriamo si possa concludere tutto, in modo da partire con i lavori”.

Conclusi i lavori sul sistema d’illuminazione

Ma se alcuni lavori sono al palo da anni, altri invece si sono conclusi. Agli inizi di aprile infatti, gli operai avevano condotto i primi interventi di posizionamento della segnaletica e di scavo relativi al rifacimento del sistema di illuminazione. Gli interventi, finanziati con le risorse residuali rimaste dai 3,5 milioni di euro messi a disposizione dai fondi PON Metro, hanno riguardato l’area del sottopasso e la porzione di piazza XIII Vittime, compresa fra via Cavour e via Filippo Patti.

Le opere si sono concretizzate nell’installazione di una dozzina di pali su piazza XIII Vittime e di una settantina di proiettori sui muri laterali del sottopasso, installati sui coprimuro laterali del sottopasso, in attesa dei lavori inseriti nell’accordo quadro 2017-2020 e firmato il 9 febbraio 2021.