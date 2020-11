Bloccato dai militari del radiomobile

I carabinieri del nucleo Radiomobile di Palermo, durante un servizio antidroga nel quartiere “Borgovecchio”, hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, R.C., 36 anni, palermitano.

L’uomo non appena ha visto i militari ha cercato rifugio in uno scantinato in piazzetta Fontana. I carabinieri lo hanno fermato e gli hanno trovato addosso 5 grammi di cocaina.

Nell’abitazione grazie ai cani antidroga sono stati trovati 120 grammi tra cocaina hashish e marijuana, già divisi in dosi, 56 semi di canapa indiani, 100 euro e vario materiale atto al confezionamento dello stupefacente.

Sia l’abitazione che lo scantinato erano abusivamente collegati alla rete elettrica, così come confermato dai tecnici Enel intervenuti. L’uomo è portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli, in attesa dell’udienza di convalida.