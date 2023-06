Dietro le sbarre un 39enne che aveva anche la sorveglianza speciale

Nonostante i domiciliari prosegue a spacciare droga come se nulla fosse mai successo. E questa volta per un palermitano si sono riaperte le porte del carcere, per lui inasprira la misura cautelare.

In sorveglianza speciale

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 39 enne, palermitano che si trovava ai domiciliari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, durante la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato arrestato dai militari. Durante un controllo è stato trovato fuori dalla propria abitazione davanti a un magazzino, e dunque violando gli obblighi della misura di prevenzione.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione trovati 20 grammi di cocaina e la somma di denaro di 115 euro in banconote. A distanza di dieci giorni, il 39 enne nuovamente arrestato dai carabinieri. Durante l’ennesimo controllo, nonostante ai domiciliari per il reato di spaccio, è stato sorpreso fuori dall’abitazione. Era in compagnia di una persona che non appena ha visto i militari ha cercato di allontanarsi. Quest’ultimo è stato bloccato e trovato in possesso di 10 dosi di crack e 2 di eroina cedute poco prima dal 39enne, il quale aveva 285 euro.

Stupefacente sequestrato

La droga sequestrata trasmessa al laboratorio di analisi del comando provinciale di Palermo. Il gip ha convalidato l’arresto ed ha disposto a carico dell’uomo la custodia cautelare in carcere.

Altra operazione a Palermo

Nell’aprile scorso sempre a Palermo altra situazione analoga. Nonostante gli arresti domiciliari continua a spacciare dalla sua abitazione. Ed ancora una volta i carabinieri lo beccano e scoprono il piccolo laboratorio allestito dentro casa. Ad intervenire i carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo che hanno arrestato un 25enne, palermitano, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione scattata nel corso di un consueto controllo nell’abitazione del giovane, ai domiciliari per droga. Dentro l’immobile i militari hanno trovato in un barattolo un involucro contenente più di 100 grammi di hashish, suddivisi in un panetto di quasi 50 grammi. La restante parte frazionata in 46 dosi destinate alla vendita al dettaglio.

Anche il bilancino e banconote

Nel corso della perquisizione trovato inoltre un bilancino di precisione e 300 euro, in banconote di piccolo taglio. L’arresto del 25enne convalidato dal gip di Palermo. Ripristinata la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del nuovo processo che dovrà affrontare dopo essere stato sorpreso a continuare a spacciare. La droga ritrovata sequestrata dai carabinieri. Sarà campionata ed analizzata dal laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per le rituali verifiche qualitative e ponderali.

